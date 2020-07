La charge de 125 W est chaude, mais la technologie de la batterie s’adapte, et plus de nouvelles techniques aujourd’hui!

Votre résumé des nouvelles technologiques, par le biais de la newsletter technique DGiT Daily, pour le mercredi 15 juillet.

1. La recharge de smartphone 125 W est arrivée: ce que cela signifie

Si vous êtes comme moi, vous rechargez probablement votre téléphone la nuit en vous couchant. Peut-être à portée de main au lit. Beaucoup de temps pour atteindre 100% de charge.

Mais il peut arriver que le rechargement rapide soit pratique. Et c’est l’idée derrière la nouvelle spécification de charge flash 125W d’Oppo dévoilée aujourd’hui.

Selon Oppo, cela signifie que cinq minutes de charge connectée fourniront une capacité de 41%, atteignant 100% de charge en 20 minutes (pour une batterie de 4000 mAh).

Pendant ce temps, d’autres fabricants comme Apple ne sont pas encore allés au-delà d’une charge rapide plus standard: un nouvel iPhone peut atteindre une batterie à 50% en environ 30 minutes.

Mais il y a plus dans l’histoire…

125W!

La charge de 125 W est impressionnante, sans aucun doute.

Mais il y a de bonnes raisons d’être au moins sceptique quant à l’offre. Vous ne pouvez pas simplement brancher un adaptateur secteur plus robuste et charger les batteries plus rapidement sans effets secondaires, ou tout le monde le ferait.

Dans une batterie au lithium-ion, il faut prendre soin d’éviter une chaleur excessive, ce qui peut nuire à la fois à la capacité et aux performances à long terme.

Nous l’avons tous vécu à un moment donné. Un ancien appareil alimenté par batterie que vous possédez peut toujours fonctionner correctement, mais a une batterie problématique: durée de vie beaucoup plus courte, dès 12-18 mois d’utilisation, à mesure que la batterie vieillit chimiquement. De plus en plus d’entreprises disposent de données sur les cycles de charge de la batterie: si votre appareil a plusieurs centaines de cycles de charge, la capacité de la batterie sera réduite. La plupart des appareils tomberont à 90% de leur capacité après 18-24 mois, dans une durée de vie normale.

C’est pourquoi le remplacement des piles peut donner un nouveau souffle aux appareils et pourquoi la gestion de la charge des piles est examinée de près.

Ce qui donne?

Les ingénieurs d’Oppo le savent également, et la société affirme qu’elle a atteint une charge de 125 W tout en maintenant la batterie du téléphone sous 40 ° C, ce qui aidera à compenser une certaine dégradation de la batterie.

En règle générale, garder votre smartphone en charge à moins de 35 ° C a été une règle de base.

Pour y parvenir, Oppo va de l’avant avec une nouvelle chimie de batterie. Selon mon collègue Rob Triggs d’Android Authority, qui était en communication avec Oppo à propos de la nouvelle technologie, «Oppo a apporté des changements clés à ses batteries de smartphones. La structure à deux cellules reste, mais la cote C de la batterie a doublé, passant de 3C à 6C.

« La cote C est essentiellement la quantité de courant continu qu’une batterie peut supporter et un indicateur général de la qualité et de la résistance à la surchauffe à des taux de charge élevés. »

« La solution 125 W d’Oppo pousse à 12,5 A un courant énorme dans ces batteries à son apogée, nécessitant des batteries de meilleure qualité. Une charge plus rapide est également fournie par trois pompes de charge, offrant jusqu’à 98% d’efficacité, et une configuration de batterie à plusieurs onglets à six voies. »

Les batteries de classe C plus élevée sont plus chères, et Oppo n’a publié aucun détail sur la dégradation inévitable des batteries causée par la charge plus rapide. Android Authority a contacté Oppo pour obtenir les numéros de cycle de charge.

Tout comme Oppo se lance dans cette démarche, Apple et d’autres font preuve d’une grande prudence dans l’autre sens. Le propre site de batterie d’Apple explique pourquoi il est passé à une charge d’entretien au-delà de 80% de la durée de vie de la batterie: « Votre batterie lithium-ion Apple utilise une charge rapide pour atteindre rapidement 80% de sa capacité, puis passe à une charge d’entretien plus lente. »

125W est la limite? Probablement pas, mais le virage plus large s’oriente vers la recharge sans fil avec la perte possible d’un port de charge, ce qui n’est pas exclu.

Aussi: Oppo n’a pas encore annoncé de téléphone qui sera livré avec cette technologie, ni combien cela coûte. Il est peu probable que nous ayons beaucoup d’informations réelles avant le prochain téléphone phare majeur d’Oppo, peut-être dans la série Ace.

2. Plus de spécifications du téléphone de jeu Lenovo Legion dans la liste des détaillants, avant le dévoilement du 22 juillet (Android Authority).

3. Peacock lance aujourd’hui à des niveaux gratuits et premium: le nouveau service de streaming de NBCUniversal (détenu par Comcast) propose des émissions de télévision comme Saturday Night Live et The Tonight Show avec Jimmy Fallon, ainsi que des films d’Universal Pictures, Dreamworks Animation et, The Office, exclusivement , (à partir de janvier 2021). Parce que c’est gratuit, il a une chance d’être une application que beaucoup ont, mais pas sur Roku ou Amazon TV pour le moment (Autorité Android).

4. news Actualités Google Play Pass: 150 jeux supplémentaires, enfin en expansion en dehors des États-Unis, nouvel abonnement annuel de 30 $ (Autorité Android).

5. Apple et l’Irlande remportent un appel européen pour un accord fiscal de plusieurs milliards de dollars. Beaucoup plus à sortir de cela (Engadget).

6. Le meilleur d’Android: mi-2020 – Quel téléphone a la meilleure autonomie de batterie? (Autorité Android).

7. Consoles de jeu de nouvelle génération: Sony augmente la production de PlayStation 5 pour répondre à la demande: 10 millions de PS5 d’ici fin 2020, soit une augmentation de 50% (Bloomberg). En fouillant dans les spécifications techniques: Microsoft détaille exactement comment la prochaine Xbox Series X chargera 4,8 Go / s à partir de la mémoire (Ars Technica).

8. court Un tribunal allemand freine le marketing bidon de Tesla (pilote automatique) (Le prochain Web).

9. 🤔 La guerre de TikTok: Ben Thompson soutient que si la sécurité des données de TikTok est problématique, ce qui devrait vraiment inquiéter les Américains «est l’algorithme». Trop bon; trop opaque. Lecture réfléchie. (Stratechery).

10. 🐛 Arrêtez ce que vous faites et corrigez le bogue Windows qui a pris 17 ans à Microsoft pour le corriger (Gizmodo).

11. SpaceX se rapproche d’une version bêta privée de son service Internet Starlink (Engadget).

