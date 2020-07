Insolite : le « Ken Humain » est maintenant une femme !

C’est une nouvelle qui risque d’en choquer plus d’un : Ken est maintenant devenu Barbie ! Mais comment ?

l’apparition de la star anciennement connue sous le nom de « Human Ken Doll », Rodrigo Alves, dans le rôle d’une femme appelée Jessica.

Cette transgenre née au Brésil, qui a participé à l’émission Celebrity Big Brother en 2018, a expliqué qu’elle avait dépensé 55 000 livres sterling pour une opération de « féminisation » – et qu’elle voulait maintenant un bébé.

Ken veut un bébé

La jeune femme de 36 ans a déclaré aux animateurs Eamonn Holmes et Ruth Langsford qu’elle n’avait « jamais été Ken »et a insisté : « Je suis Barbie. »

Elle a expliqué : « J’étais très malheureuse et soit j’ai fait la transition, soit je serais morte. C’était l’un ou l’autre.

« J’ai encore besoin de deux ou trois opérations pour achever ma transition, puis je jure que j’en aurai fini avec la chirurgie plastique – il n’y a pas de limites à ce que l’on peut supporter ».

Jessica, qui s’est fait enlever son fameux pack de six et sa pomme d’Adam, a ajouté : « Ma priorité, c’est moi et ma transition. J’aimerais avoir un enfant et j’aimerais avoir un bébé ».