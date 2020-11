L’AS Rom veut apparemment Markus Krösche du RB Leipzig comme directeur sportif

Markus Krösche est apparemment le favori dans la course au poste de directeur sportif de l’AS Roma. Selon le quotidien Corriere della Sera le nouveau propriétaire rom, Dan Friedkin, s’entretient avec le directeur sportif de RB.

Auparavant, les négociations avec Ralf Rangnick, qui avait démissionné de son poste de « Head of Sport and Development Soccer » chez Red Bull fin juillet, n’avaient pas été couronnées de succès. Un autre candidat est le directeur sportif du Feyenoord Rotterdam, Frank Arnesen (ancien directeur sportif et entraîneur du Hamburger SV).

Krösche, 40 ans, était ancien directeur sportif du SC Paderborn et a toujours un contrat à Leipzig jusqu’au 30 juin 2022. Il a également travaillé comme entraîneur adjoint du club de Bundesliga Bayer Leverkusen.