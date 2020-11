Le producteur de Yakuza veut créer un jeu Sonic

L’un des producteurs de la série Yakuza est intéressé par la création d’un jeu Sonic, créant un mariage potentiel que nous ne savions pas que nous voulions. Le développeur dit que ce serait quelque chose de très différent des jeux de plateforme auxquels nous sommes habitués du flou bleu.

S’adressant à SEGA dans le cadre du 60e anniversaire de la société (acclamations, Tojo Dojo), Daisuke Sato, producteur pour Ryu Ga Gotoku Studio sur les jeux Yakuza, a déclaré que parmi les propriétés de SEGA, il serait intéressé à essayer, Sonic est le premier choix. «C’est une propriété intellectuelle que je n’avais pas encore connue. Dans le sens où je veux l’essayer… eh bien, [it’s] Sonic », dit Sato. «Après tout, quand vous entendez SEGA, vous pensez à Sonic. J’aimerais au moins m’impliquer une fois. Mais pour moi, le soi-disant Sonic est, eh bien, si je devais le faire, je ne ferais pas Sonic tel qu’il était. J’aimerais créer un Sonic complètement différent. »

De toute évidence, Yakuza et Sonic ont de très grandes différences, mais imaginez le hérisson héroïque dans un costume pointu, annonçant «Aujourd’hui est un diamant» dans le karaoké. Peut-être même un duo avec Kiryu? Les possibilités sont infinies et terrifiantes. Maintenant que Sato a mis l’idée dans l’univers, cela pourrait être quelque chose qui doit arriver.

Le dernier Yakuza, Yakuza: Like A Dragon, est sorti vers le début de ce mois. C’est plus un jeu de rôle que les versions précédentes, et notre Ian Boudreau a passé un très bon moment à le revoir. Il n’était pas le seul non plus.

Nous verrons si quelque chose se concrétise à partir de cela – SEGA doit à Ryu Ga Gotoku Studio une faveur pour le portage de Virtua Fighter 5 sur PC.

