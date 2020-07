L’affaire contre les chargeurs de téléphone groupés

Crédit: Robert Triggs / Autorité Android

Poste d'opinion par Robert Triggs

Les rumeurs abondent selon lesquelles Apple et Samsung se préparent à vendre leurs smartphones haut de gamme de nouvelle génération sans chargeur dans la boîte. À leur valeur nominale, 1000 $ + produits phares vendus sans chargeur est assez impensable. Juste un autre exemple sur une industrie qui charge plus pour moins (RIP, prise casque) et nous arrache les consommateurs.

Cependant, je suis arrivé à une façon de penser différente. Du moins, à condition que les fabricants remplissent d’abord quelques conditions. Aucun chargeur intégré ne serait en fait une bonne chose.

Écoutez-moi avant d’enflammer les commentaires.

Nous avons été ici avant, à l’époque où une prise était une prise

Avant de plonger dans l’affaire contre les chargeurs de téléphones fournis, il convient de se rappeler que la vente de téléphones sans chargeur n’est pas un tout nouveau concept.

Il y a plusieurs années, il n’était pas rare que des combinés de milieu de gamme soient livrés sans prise USB. En fait, le réseau britannique O2 et HTC se sont associés en 2013 pour vendre le produit phare de HTC One sans chargeur. À l’époque, O2 affirmait que 70% des clients achetant un nouveau téléphone avaient déjà le chargeur correspondant. 82% des clients ont acheté un téléphone sans chargeur lors de son essai de six mois, ce n’était donc pas une initiative impopulaire. Aujourd’hui, même certaines tablettes Amazon Kindle ne sont livrées qu’avec des câbles USB, pas des chargeurs, car pratiquement n’importe quelle prise USB 2,5 W standard suffit pour les alimenter.

Cette idée était bonne à l’époque où un chargeur était un chargeur et tout était compatible entre eux. C’est beaucoup plus compliqué sur le marché actuel rempli de différentes normes de charge rapide et propriétaires. Heureusement, il y a une route menant à l’omniprésente autoroute de charge.

Oubliez le chargement propriétaire, utilisons tous la technologie USB Power Delivery

Si vous êtes comme moi, vous avez probablement un tiroir rempli de vieux chargeurs USB de générations de téléphones portables révolues. La principale raison pour laquelle nous sommes obligés de changer de chargeur avec un nouveau téléphone est que la nouvelle prise est le moyen le plus rapide de recharger. Les normes de charge propriétaires utilisées par un large éventail de fabricants ne fonctionnent tout simplement pas bien avec les autres combinés, et ne sont parfois pas complètement rétrocompatibles non plus. C’est l’une des principales raisons pour lesquelles l’USB-C est un désordre déroutant.

Heureusement, presque tous les smartphones récents fonctionnent bien avec USB Power Delivery (USB PD), même si ce n’est pas le moyen le plus rapide pour recharger chaque combiné. USB PD est une excellente option de sauvegarde dans le pire des cas, mais c’est aussi la méthode de charge rapide de choix pour Google, Nokia, Samsung et quelques autres. Tant que Samsung et quiconque abandonne le chargeur intégré prennent correctement en charge USB-C et USB Power Delivery, nous entrerons très rapidement dans un monde merveilleux avec une norme de charge omniprésente. Cela inclut également les appareils de niveau intermédiaire et abordables.

Tant que Samsung et al. Prend en charge USB Power Delivery correctement, nous n’avons plus besoin de chargeurs intégrés.

C’est également très bon pour nous, les consommateurs, car cela signifie que nous pouvons acheter une seule brique de charge qui convient à plusieurs appareils, souvent à la fois. Cela inclut un grand nombre des derniers ordinateurs portables et autres gadgets qui prennent en charge de plus en plus la distribution d’alimentation USB. En fait, j’ai une brique comme chargeur de salon et je n’atteins plus que rarement des prises propriétaires.

Bien sûr, cela nécessite également un changement d’Apple. Une entreprise obstinément attachée au connecteur Lightning pour iPhone, malgré l’abandon du port en faveur de l’USB-C pour iPad. Pourtant, les derniers iPhones prennent déjà en charge USB Power Delivery, juste au-dessus d’un connecteur Lightning, plutôt que USB-C. Ils sont donc déjà compatibles avec une large gamme de produits sur le marché, via un adaptateur.

Ce sont en fait des entreprises dotées d’une technologie de charge propriétaire, comme Oppo, OnePlus et Huawei, qui seront réticentes à cette façon de penser unie. Ils ont investi massivement dans une technologie plus rapide que l’USB Power Delivery, ce qui en fait des différenciateurs de produits commercialisables. Huawei et Oppo, en particulier, expédient des téléphones en grand nombre, il est donc peu probable que nous voyions le secteur dans son ensemble cesser de fournir des chargeurs en boîte de sitôt. Cela dit, de nombreux combinés de ces marques prennent également en charge l’USB PD, vous n’êtes donc pas pris au piège avec leur technologie propriétaire. Cela devrait signifier que les entreprises ne peuvent pas abandonner les chargeurs intégrés simplement pour augmenter les bénéfices, au moins sans abandonner USB PD aussi.

Si les fils ne vous conviennent pas, la recharge sans fil vise également à résoudre un problème similaire, n’oubliez pas.

À bord de l’éco-train

J’ai tendance à voir les modes vertes avec une bonne dose de scepticisme, mais c’est un fait bien documenté qu’une grande partie des déchets électroniques prend la forme de vieux chargeurs. Les bouchons obsolètes produisent environ 51 000 tonnes de déchets par an dans la seule Union européenne. C’est en partie pourquoi les législateurs européens ont voté en faveur d’une législation pour une norme de facturation unique plus tôt en 2020. Vous ne serez peut-être pas surpris d’apprendre qu’Apple a initialement fait pression contre cette idée.

Revenant en arrière, les déchets ont également été le moteur de l’initiative O2 de 2013. Les recherches du transporteur ont suggéré qu’il y avait jusqu’à 100 millions de chargeurs inutilisés au Royaume-Uni. Pesant un total de 18 700 tonnes, gaspillant 124 274 milles de fils de cuivre et de couvertures en plastique, et le volume équivalent de quatre piscines olympiques pour les ordures. Rappelez-vous, c’était dans un pays, il y a sept ans!

Vous n’avez pas besoin d’être un éco-guerrier pour en avoir marre de posséder 101 chargeurs différents.

La réduction de ces déchets, dont une grande partie contient des métaux précieux et d’autres ressources limitées, est une victoire facile, étant donné qu’il existe déjà une solution parfaitement adaptée dans l’industrie. Dans cet esprit, une législation ne devrait pas être nécessaire, si seulement les fabricants pouvaient se retrouver sur la même page conviviale, pour une fois.

Passer au vert est aussi un fruit assez bas pour leurs services marketing, alors quel est le retard? Ils ne peuvent certainement pas laisser Samsung occuper le devant de la scène avec sa commercialisation de chargeurs plus écologiques.

Les avantages à long terme l’emportent sur les problèmes de dentition

Il n’y a qu’un seul inconvénient à ce que l’industrie s’éloigne des chargeurs intégrés pour laisser les clients acheter leurs propres produits USB Power Delivery. Certains consommateurs n’ont peut-être pas déjà un chargeur USB PD à portée de main, en particulier s’ils n’ont pas acheté de produit phare au cours des dernières années. Mais même ce n’est pas trop un problème.

Tout d’abord, n’oubliez pas que l’USB est rétrocompatible. Les nouveaux téléphones se chargeront (quoique lentement) avec n’importe quel ancien adaptateur USB que vous avez traîner. Vous pouvez même obtenir des vitesses à moitié décentes avec une ancienne prise de charge rapide, un port USB 3.0 ou un adaptateur d’un autre fabricant de téléphones. Ce n’est donc pas une situation désespérée, même dans le pire des cas.

Deuxièmement, les prises USB Power Delivery et autres accessoires ne sont plus chers. Vous n’avez pas besoin d’une brique USB PD de 100 W pour ordinateurs portables pour smartphones. Vous pouvez vous procurer des fiches à charge rapide de 18 W auprès de fabricants réputés pour moins de 20 $. Les chargeurs multi-appareils de 40 W à 60 W sont également abordables, coûtant souvent moins de 40 $ pour les nouvelles variantes de type GaN fantaisie. Ce n’est vraiment pas un prix élevé à payer pour un chargeur qui alimentera tous vos gadgets pour les années à venir.

Bien sûr, si les fabricants de combinés abandonnent les chargeurs dans la boîte pour profiter effrontément de leurs propres accessoires et normes propriétaires, ignorez tout ce qui précède et faites-moi savoir où je peux monter à bord du bus d’indignation. Laisser tomber le chargeur dans la boîte réduirait, au mieux, un montant symbolique sur le prix des téléphones phares (pensez à 20 $, pas à 100 $). Ce n’est donc pas le potentiel ou le manque d’économies qui devrait concerner les consommateurs. Mais ce qui serait certainement scandaleux, c’est que les fabricants suppriment le support de chargement universel et vendent ensuite des fiches propriétaires en tant qu’accessoires. Cependant, cela semble hautement improbable compte tenu de l’adoption déjà large et de l’élan plus large de l’industrie vers la fourniture d’alimentation USB.

D’accord, vous m’avez entendu, alors êtes-vous prêt à abandonner les chargeurs en boîte et à adopter une norme universelle?