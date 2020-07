Ubisoft Forward – retransmission en direct ici à 21 h

Aujourd’hui, l’éditeur Ubisoft dessine également avec son événement de remplacement E3 Ubisoft Forward dont la diffusion en direct peut être suivie à partir de 21 h

Si vous ne pouvez pas attendre, vous pouvez allumer à partir de 20 heures. partir de là, puis le pré-spectacle commence, ce qui peut avoir quelques surprises en magasin. Sinon, vous pouvez jouer à des jeux comme aujourd’hui Regardez Dogs Legion, Assassin’s Creed Valhalla et le nouveau jeu de tir Battle Royale Hyper scape avoir hâte de. En attendant, il est également confirmé Far Cry 6, sur lequel une première bande-annonce circule déjà, et vous en apprendrez peut-être plus à ce sujet Rainbow Six Quarantine et Au-delà: bien et mal 2. Il y a aussi des mises à jour sur les jeux qui sont déjà disponibles Ghost Recon Breakpoint, Just Dance 2020 et The Division 2.

Du côté officiel, il est dit jusqu’à présent:

«Sur la base des présentations traditionnelles au cours de l’E3, l’événement présente de nombreuses nouvelles, des révélations passionnantes et bien plus encore.»

Parallèlement au spectacle, il y aura également un quiz où vous pourrez obtenir une copie gratuite de Watch Dogs 2 peut sécuriser.

