« J’ai un nœud dans l’estomac et dans le cœur »

En 2014, l’inimitié entre Terelu Campos et María Patiño a commencé depuis ce dernier a été choisi pour présenter ‘Saturday deluxe’ pendant les absences Jorge Javier Vázquez, une position qui couvrait auparavant le premier. Les deux l’ont compris et il semblait que tout allait bien entre eux, mais c’était certainement le début de la fin de cette relation.

Terelu Campos, dans «Viva la vida»

Depuis lors, il y a eu des hauts et des bas dans leur relation, mais il semble que l’inimitié entre les deux ait été plus récemment alimentée. Les deux allaient se rencontrer à nouveau dans ‘The Last Supper’, mais finalement Patiño n’a pas pu y assister en raison d’une maladie. Terelu le croyait, assurant que son partenaire ne manquerait jamais de travailler pour toute autre raison. Cependant, Diego Arrabal a insisté sur le fait que c’était un mensonge, quelque chose que la fille aînée de Campos a raté, mais il a fini par dire: « Si c’est un mensonge, je m’en fous. » Cette dernière déclaration a fait un échec fatal au présentateur de «Socialité», qui a répondu très durement en laissant entendre qu’une réconciliation est difficile à réaliser bientôt.

Le samedi 11 juillet, Terelu s’est rendu sur le tournage de « Viva la vida » et a fait face aux déclarations suivantes que Patiño avait dites à son sujet: « J’ai été très déçu par Terelu », « Il est incapable de vivre un triomphe ou de sourire. Il se recrée dans la tragédie », « Terelu Campos est superbe », « Quand j’entends parler des malheurs de Terelu, je rebondis car elle est privilégiée. Elle a tout » et « je n’aime pas que le père intimide un collègue ».

Trop d’impact

Ensuite, une série d’images a été montrée dans laquelle Patiño a été envoyé à l’aise parler de son Terelu. Après l’avoir vu, l’invité a été visiblement affecté et a demandé à l’équipe: « Pourquoi me demande-t-on la raison de la distance? Pouvez-vous faire une vidéo des perles que j’ai dites à propos d’un collègue?« Dire clairement que ce serait impossible car elle ne les a jamais critiqués. Après une pause publicitaire, Terelu a déclaré que voir ces images avait eu » trop d’impact « . Je suis allé à la publicité avec un nœud dans l’estomac et le cœur. « De plus, il admet que s’il ne regarde pas ces programmes, c’est pour cette raison: » Si je suis assis à la maison et que je vois des choses comme ça, alors je souffre. Donc, des yeux qui ne voient pas, un cœur qui ne ressent pas. «