La presse célèbre le « phénomène » Cristiano Ronaldo

Après que Cristiano Ronaldo eut franchi la prochaine étape, la presse italienne a fait sans plus tarder la marque CR7 CR750, mais le chasseur de records lui-même était très modeste.

« 750 buts, 750 moments heureux, 750 sourires sur le visage de nos fans », a écrit la superstar de la Juventus Instagramaprès avoir brisé cette marque historique mercredi soir: « Je tiens à remercier tous mes entraîneurs et coéquipiers qui m’ont aidé à réaliser ce grand nombre. »

A la Juves 3-0 en Ligue des champions contre le Dynamo Kiev, le grand moment était venu: Ronaldo a poussé le ballon au-dessus de la ligne à la 57e minute pour le porter 2-0. Mais il est loin d’être complet, maintenant Ronaldo veut atteindre le mur du son des 800 buts le plus tôt possible et ainsi percer également la marque des 767 hits de la légende brésilienne Pelé.

Les journaux italiens ont célébré le joueur de 35 ans, qui compte désormais 132 buts dans la catégorie reine. Ronaldo est un « phénomène qui dévore un disque après l’autre », écrit le Corriere dello Sport. La Gazzetta dello Sport a déclaré: «Le monde célèbre la CR750».

En effet, les statistiques de Ronaldo sont impressionnantes. La superstar a été élue footballeuse mondiale à cinq reprises, a été meilleure buteuse de la Ligue des champions à sept reprises et, avec 102 buts, est bien sûr également la buteuse record de l’équipe nationale portugaise. Il a commencé sa carrière professionnelle avec le Sporting Lisbonne à l’âge de 17 ans, passant à Manchester United en 2003, au Real Madrid en 2009 et à la Juve en 2018. Dans toutes les stations – à l’exception du Sporting – Ronaldo a remporté le titre de champion au moins deux fois.