La star de «  SEAL Team  », David Boreanaz, dit que la décision qui changera la vie de Jason ne «  ira pas trop bien  » cette saison

(Attention: ce message contient des spoilers pour la première de la saison 4 de « SEAL Team ».)

Après avoir souffert de «40 frères tombés, d’un mariage brisé, d’un corps brisé et d’une tête cassée», Jason Hayes (David Boreanaz) a déclaré à Bravo Team à la fin de la première de deux heures de «SEAL Team» Saison 4 qu’il était sorti.

«Diriger l’équipe Bravo a été le plus grand honneur de ma vie. Mais la guerre est mon refuge depuis trop longtemps », a déclaré Bravo One à ses coéquipiers. «Et j’ai fini. Il est temps pour Bravo One de prendre du recul et de trouver une vie pour Jason Hayes.

Et la star Boreanaz dit à TheWrap que Jason ne déconne pas ici.

«Pour Jason, c’est le moment d’essayer de comprendre à quoi ressemble la vie en dehors de l’équipe. Et je dirai que cela ne se passe pas très bien, cela ne présage rien de bon pour lui », a-t-il déclaré. «Je pense que l’une des choses les plus tristes pour tous ces anciens combattants qui reviennent, c’est qu’ils n’ont pas ce sentiment d’unité ou de communauté qu’ils ont tant sacrifié et comment ils sont traités. Nous allons donc en examiner beaucoup et en fin de compte en apprendre davantage sur le personnage et son sort et s’il décide ou non de rejoindre ou peut-être simplement de quitter la série.

Oui, Boreanaz pourrait quitter « SEAL Team » – mais rien n’a encore été décidé.

«Il s’agit davantage de Jason, de la destination de son histoire et de la destination. Je pense que ce qui est excitant à propos de ce personnage et de son approche intense et réaliste, c’est que nous avons décidé de mettre l’accent sur le fait que le personnage est ouvert pour pouvoir partir, être remplacé, quoi que ce soit. Je veux dire, nous n’aimons pas l’enrober de sucre. C’est difficile, car nous sommes sur une émission de réseau et une partie de son divertissement, mais nous voulons aussi être fidèles à l’histoire de ce que ces gars vivent vraiment. Et si tel est le cas, nous ne pouvons pas vraiment diviser cela. Nous pouvons l’examiner et le regarder. Mais ce sont toutes des probabilités et je ne dirai pas qu’il y a quelque chose d’écrit définitivement dans la pierre, c’est juste là. Et nous verrons comment cela se déroule.

La décision de Jason de quitter Bravo Team cette saison est venue après que sa chère amie et membre de l’équipe Mandy Ellis (Jessica Paré) lui ait dit plus tôt dans la première de la quatrième saison de «SEAL Team» qu’elle quittait sa vie de service. Mais la sortie de Mandy est plus permanente que celle de Jason – du moins pour l’instant – car Paré s’éloigne de la série.

« Il y a beaucoup de personnages qui partent, mais qui essaient ensuite de trouver de la lumière dans d’autres domaines pour leur carrière pour leurs personnages », a déclaré Boreanaz, faisant référence à la fois à Mandy de Paré et au lieutenant-commandant Eric Blackburn (joué par Judd Lormand, qui est maintenant un guest star sur «SEAL Team» contre une série régulière).

« Ce qui est génial avec la saison 4, c’est que nous sommes autorisés et nous avons mérité le droit de vraiment passer sous leur peau et de voir où est leur tête », a ajouté Boreanaz. «Et ils ne sont pas tous là. Je veux dire, ils vont perdre beaucoup. Lorsque vous vous sacrifiez, vous perdez beaucoup. Et en perdant beaucoup, vous voyez plus de portes s’ouvrir pour eux. Et certains seront bons que le public aimera et certains ne plairont pas au public. Mais c’est une porte tournante continue dont nous ne pouvons pas nous dérober.

«SEAL Team» est diffusé les mercredis à 9 / 8c sur CBS.