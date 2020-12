Excellentes activités à faire avec les enfants qui s’ennuient pendant l’hiver – .

03 déc

2020

Votre femme travaille-t-elle toute la journée? Êtes-vous coincé à la maison avec vos enfants par temps froid et pluvieux, vous ne savez pas quoi faire avec eux? Votre mari travaille dur et vous devez divertir vos petits, mais vous venez de manquer d’idées? Voici quelques moyens simples de garder vos enfants occupés toute la journée.

Petit déjeuner servi avec style

Commencez la journée avec un copieux petit-déjeuner. Cela peut être une activité amusante à préparer et une excellente façon de commencer votre journée. Il y a plein d’idées délicieuses et faciles. Préparez à l’avance des crêpes nature et décorez-les ou garnissez-les de toutes sortes de garnitures pour plaire aux papilles de tout le monde. Vous pouvez faire de jolis visages à partir de sandwichs au pain en découpant une gamme de légumes et de tartinades à utiliser comme «colle». Le jeu de devinettes de céréales peut aussi être amusant – vous avez besoin de quelques types de céréales et d’un masque pour les yeux bandés. Bandez les yeux d’un membre de la famille et demandez à une autre personne de lui donner une céréale mystérieuse. Laissez-les voir s’ils peuvent deviner quelles céréales ils sont nourris à la cuillère. Tournez-vous entre les membres de la famille et amusez-vous Bon appétit!

Pleins feux sur vous

Êtes-vous fatigué avant même que la journée ne commence? C’est donc une excellente activité. Faites vous surprendre vos petits en vous faisant un spectacle! Quel plaisir – offrez aux enfants de vieux vêtements et accessoires pour habiller. Si vous avez de vieux uniformes de divers emplois comme certains vieux hauts de gommage pour hommes ou uniformes de serveuse pour femmes; les enfants ont tendance à aimer ça. De plus, donnez-leur quelques jouets et accessoires pour les démarrer. Laissez leur imagination se déchaîner et donnez-leur la liberté de décider de leur propre scénario de jeu. Trouvez un moment où vous devriez être prêt pour le spectacle. Asseyez-vous et profitez du reste de votre journée et regardez vos enfants jouer!

Puzzles

Les enfants adorent les énigmes, surtout lorsque l’image finale est quelque chose de significatif et une image qu’ils reconnaissent! Essayez de créer le vôtre en découpant une photo de votre famille ou de votre paysage préféré. Cela rend les choses encore plus excitantes. Vous pouvez également obtenir une grande étiquette de chêne dans votre magasin d’artisanat local et faire colorier et décorer les enfants. Découpez l’étiquette de chêne pour créer le puzzle le plus personnalisé et le plus amusant.

Dansez toute la journée

Vos tout-petits ont besoin de laisser leur énergie enfermée toute la journée à la maison! Essayez la danse classique. Augmentez le volume et écoutez votre album de chansons préféré. Vous pouvez même investir dans un haut-parleur disco bon marché. Cela transformera la salle de jeux en un lieu magique! Vous pouvez alterner entre les derniers succès de chansons et des chansons conviviales. Faites-le avec eux ou regardez, mais méfiez-vous quand ils vous supplient de faire une sieste 😊

Cuisson

Commencez par trouver un recette de biscuits dans un bol. Placez un grand bol sur la table et à tour de rôle, vos enfants mettent les ingrédients et mélangent la pâte. Demandez-leur de se laver les mains et laissez-les chacun façonner et mouler leurs propres biscuits. Si vous utilisez un cookie à la vanille de base, les options sont un peu plus. La meilleure partie est de les manger une fois cuits!

Alors maintenant que vous avez quelques idées présentées pour vous, voyez ce que vous pensez fonctionnera pour vous en fonction de votre dynamique familiale. Bien sûr, vous pouvez les modifier selon vos goûts et ceux de vos enfants. Amusez-vous à les occuper! Bonne chance!