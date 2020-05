La bataille des couples 3 : un casting de folie

Le casting de la prochaine saison de « La bataille des couples » a fait couler beaucoup d’encres. Après le doute semé par Shanna Kress et Jonathan Matijas, un autre couple emblématique d’une autre télé-réalité vient de rejoindre la cavalerie.

Dérivée de « La Villa des cœurs brisés », l’émission « La Bataille des couples » regroupe plusieurs candidats phares de la téléréalité. Sa première diffusion sur TFX s’est faite le 16 juillet 2018 et cette saison a été tournée en République dominicaine aux Caraïbes. Les principaux animateurs de l’émission sont Christophe Beaugrand et Lucie Mariotti. L’objectif des participants vise à remporter la cagnotte de 50 000 €.

Pour empocher cette somme, chaque couple possède 10 bracelets, chacun valant 5 000 €, qu’il doit garder à tout prix. S’il n’en dispose plus, le couple est éliminé de l’aventure. À la fin de l’émission, un seul couple sort vainqueur et remporte la cagnotte. Au cours de cette expérience inédite, ces couples subiront des tests afin de peser leur relation amoureuse, voir si elle est vraiment solide.

Quelques idées concernant le casting de la bataille des couples 3

Le casting de la prochaine saison de La bataille des couples se complète progressivement. Les internautes suivent de près l’évolution de cette émission et la diffusion de cette troisième saison sera bientôt disponible sur TFX. Aux dernières nouvelles, il semble impossible pour l’équipe de tournage de partir tourner à l’étranger en raison de la pandémie du Coronavirus qui fait rage à l’échelle internationale. On note aussi l’absence du présentateur Christophe Beaugrand. Ce dernier a fait des révélations inattendues en confirmant lui-même qu’il ne participera pas à la saison 3 de La bataille des couples afin de se concentrer davantage sur sa vie familiale. Ainsi, la magnifique love coach du programme animera-t-elle seule l’émission ? Ou bien le présentateur sera-t-il remplacé ?

Au niveau du casting pour cette saison inédite, on a déjà quelques pistes à suivre. En premier lieu, le compte Instagram Wassim.TV a dévoilé qu’Illan et Léana seraient en binôme dans La bataille des couples 3. Ensuite, la participation de Julie et Thomas de La Villa des Cœurs Brisés 5 a été confirmée. Toutefois, le candidat fétiche des Anges 12 a republié la story en répondant : « Toujours en train de dire de la m*rde lui j’ai jamais vu ça de ma vie, fous-moi la paix à toujours m’inventer une vie ». À l’évidence, cette publication confirme qu’il ne sera pas du tout dans l’aventure de la Bataille des couples 3.

Encore quelques couples à trouver ?

La suite concernant le casting de l’émission La Bataille des couples 3 demeure incertaine. Alors qu’on a déjà quelques idées en tête, la production doit encore recruter d’autres couples afin de compléter le nombre de participants à cette téléréalité. La bataille des couples 3 est la suite logique de La Villa des cœurs brisés. Sarah et Ahmed ont fait partie des couples qui se sont formés durant le tournage de La Villa des cœurs brisés 5. Le fait de les voir à nouveau sur la prochaine saison de la Bataille des couples va sûrement ravir les téléspectateurs. Les adeptes des émissions de téléréalité vont ainsi se rendre compte que le casting de la Bataille des couples 3 se concentre davantage sur les couples qui se sont formés dans La Villa des cœurs brisés 5.

À ce propos, on peut ainsi citer quelques couples emblématiques de La Villa des cœurs brisés 5. Aux premières loges, il y a Vincent Queijo et Rym. Ils sont ensuite rejoints par Raphaël Pépin et Tiffany, Siméo et Léa. Les fans auront aussi le privilège de voir Anthony Matéo et Clem. Cette dernière est en fait sa nouvelle copine qu’il vient de rencontrer sur le tournage de l’émission. Ce scoop peut ainsi rajouter de divers rebondissements lors de cette nouvelle émission de la Bataille des couples. En attendant d’autres nouveaux castings, il est certain que ces couples auront le privilège de participer à cette expérience inédite qui peut les aider à consolider leur union.