La Villa des Cœurs Brisés 6 : un candidat mythique des Anges au casting de la villa ?

Le programme emblématique de la chaîne TFX s’apprêterait à accueillir un autre grand nom de la téléréalité française.

Avec le couple Sarah Fraisou et Ahmed qui s’apprête à franchir un cap important dans leur relation, le casting pour la nouvelle saison de la Villa des Cœurs Brisés s’attendrait à ce qu’un candidat issu des Anges participe à la nouvelle émission.

Pour vous mettre la puce à l’oreille, notre candidat mystère a été vu pour la première fois lors de sa participation à « Princes et Princesses de l’amour 2 ». C’est à la suite de cette émission que le candidat a écumé les plateaux télé afin de se faire un nom. Il était ensuite présent dans Moundir et les Apprentis Aventuriers 4, puis dans le show Les Marseillais vs Le reste du monde 4 et enfin dernièrement, il était au casting de la téléréalité Les Anges 12.

Encore un autre indice, avant de devenir candidat de télé-réalité, notre homme était un footballeur professionnel. Niveau vie privée, il était auparavant en couple avec Camille Froment avant de vivre une idylle avec Sarah Lopez. Dernièrement on lui prête une relation avec la charmante Shanna Kress, mais officiellement, c’est encore un cœur à prendre. Alors une idée de qui cela pourrait-être ? Réponse : Jonathan Matijas !

Jonathan Matijas, une année chargée

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jonathan Matijas (@matijasjonathan) le 10 Mai 2020 à 7 :20 PDT

Jonathan Matijas pourrait participer à la nouvelle saison de la Villa des Cœurs Brisés. On peut retrouver cette information sur le compte Instagram aka.tvshow. L’idée n’est pas si saugrenue puisque récemment, le candidat semblait avoir du mal à accepter la fin de son histoire avec Sarah Lopez. S’inscrire au casting de la Villa des cœurs brisés 6 pourrait donc l’aider à franchir un cap important afin de surmonter cette rupture.

Toujours selon le même bloggeur, l’agenda de Jonathan risque d’être surchargé. En effet, il est aussi attendu sur le tournage de la bataille des couples 3, Les Marseillais contre le reste du monde 5 mais aussi Les Princes et Princesses de l’amour 4. Autant dire que vous risquez bien de retrouver le beau brun un peu partout à la télé dans les prochaines semaines.

Une relation froide avec Shana Kreiss

L’aventure de Jonathan avec Sarah Lopez est définitivement terminée. Histoire de se consoler, Jonathan s’est rapproché de Shana Kreiss, candidate de La Villa des Cœurs Brisés 5. Les deux jeunes gens s’apprécient forcément, mais dernièrement, leur relation s’est dégradée. En effet, on a pu constater que les deux tourtereaux ne se suivent plus sur Instagram. Ce qui confirme que leur relation n’est pas au beau fixe.

Sur la story Instagram de Jonathan, on a pu lire : « On vit comme tout le monde. Il y a des hauts et il y a des bas ». C’est lors de cette séance de question-réponses avec les Internautes qu’il a aussi révélé avoir des attirances pour la jeune femme. « Elle a tout pour plaire, on ne va pas se le cacher. Maintenant pour en être certain il aurait fallu qu’on se rencontre parce qu’avec le virtuel on ne crée rien sur le long terme. En effet, sortir d’une relation n’aide pas à en démarrer une nouvelle ». C’était également une occasion pour lui de confirmer qu’ils se sont clashés.

Quand on a deux personnalités avec de forts caractères, à un moment cela finit par se passer ainsi. Cela risque encore d’attiser la polémique autour de sa rupture sulfureuse avec Sarah Lopez. Elle-même ne s’est pas privée pour tacler à nouveau Jonathan sur Instagram. Les deux sont séparés depuis février et ne manquent pas une occasion pour se jeter des pics par le moyen de publications Instagram.