Révélation des subventions de roman graphique Will Eisner 2020 pour les bénéficiaires des bibliothèques

Crédits: Will Eisner



Communiqué de presse

La table ronde sur les romans graphiques et les bandes dessinées de l’American Library Association et la Fondation de la famille Will et Ann Eisner sont heureuses d’annoncer les lauréats 2020 des subventions Will Eisner Graphic Novel pour les bibliothèques. Les subventions, financées par la Fondation de la famille Will et Ann Eisner, sont administrées par la Table ronde des romans graphiques et des bandes dessinées de l’ALA (GNCRT).

Les subventions Will Eisner Graphic Novel pour les bibliothèques consistent en trois subventions annuelles réparties en deux catégories. Cette année, deux bibliothèques ont été sélectionnées pour recevoir les subventions de croissance de romans graphiques Will Eisner – qui offrent un soutien à une bibliothèque qui souhaite étendre ses services et programmes de romans graphiques existants. La subvention d’innovation de roman graphique Will Eisner fournit un soutien à une bibliothèque pour le lancement d’un service, d’un programme ou d’une initiative de roman graphique.

Les subventions de croissance de roman graphique Will Eisner 2020 sont attribuées à:

Ryan LaFerney de la bibliothèque publique d’Avon – Washington Township, Avon, IN. Le projet «Will Eisner Memorial Comic Book Convention» cherche à élargir sa collection de romans graphiques pour adultes pour inclure des œuvres graphiques plus diversifiées, emblématiques et classiques ainsi que pour sensibiliser à l’importance de la littérature graphique, de l’art séquentiel et de la bande dessinée en tant que support littéraire. Ils prévoient d’organiser une convention d’une journée sur la bande dessinée à la bibliothèque en l’honneur de Will Eisner avec des expositions sur l’histoire des romans graphiques, les avantages pédagogiques du médium, des activités, des conférences et plus encore.

Cathy Burwell de Cape Fear Community College Library, Wilmington, NC. Leur programme existant, «Get BiblioGRAPHIC with CFCC», sera élargi par la subvention pour inclure des discussions dirigées par des bibliothécaires, des présentations et des activités avec les bibliothèques publiques locales, des collections rotatives de graphiques des romans dans les salles de classe et des visites d’auteurs et d’illustrateurs dans les premières écoles secondaires de leur région.

La bourse d’innovation Will Eisner Graphic Novel 2020 est présentée à:

Deanna Nebenionquit du Service des bibliothèques de l’Ontario – Nord, Sudbury, ON Canada. Le projet du RLISS, «Collectif de romans graphiques des Premières nations du Nord de l’Ontario», vise à mobiliser 29 communautés autochtones du Nord de l’Ontario par l’intermédiaire du réseau de bibliothèques publiques des Premières nations. Cet effort d’engagement comprendra des discussions de livres autour d’une collection unique de romans graphiques produits par des auteurs et des artistes autochtones, des groupes de conteurs et un plan pour un projet de groupe. Le collectif cherchera à bâtir une communauté, à embrasser le patrimoine autochtone et à encourager l’alphabétisation et la créativité tout au long de la vie. Le Service des bibliothèques de l’Ontario – Nord est la première bibliothèque canadienne à recevoir l’une des subventions Will Eisner Graphic Novel depuis que l’admissibilité a été ouverte à toute l’Amérique du Nord en 2019.

Chacune de ces subventions attribue aux bibliothèques gagnantes un bon de 2 000 $ pour acheter des romans graphiques auprès de Diamond Book Distributors, le partenaire distributeur des subventions, ainsi que 1 000 $ pour accueillir un événement sur le thème du roman graphique. De plus, les récipiendaires recevront la bibliothèque Will Eisner (une collection de romans graphiques des œuvres imprimées et des biographies de Will Eisner sur l’écrivain et l’artiste de renom) et une sélection de romans graphiques primés du prix Will Eisner de cette année. Les boursiers reçoivent également une allocation de voyage de 1 000 $ à utiliser pour la conférence annuelle de l’ALA. En raison de l’annulation de la conférence annuelle de l’ALA de cette année, les fonds de l’allocation de voyage seront utilisés pour les bénéficiaires de la subvention 2020 pour assister à l’ALA annuelle 2021 de l’année prochaine à Chicago.

Nancy et Carl Gropper, de la Will and Ann Eisner Family Foundation, ont déclaré: «Depuis 2014, la Fondation a profondément apprécié sa relation avec l’ALA, et plus récemment avec The Graphic Novel et Comics Round Table, en parrainant les subventions Will Eisner Graphic Novel pour Bibliothèques. Chaque année, les lauréats sélectionnés ont présenté des propositions et des réalisations exceptionnelles. Malgré des conditions horribles, cette année n’a pas fait exception et nous comprenons que, comme toujours, le jugement a été difficile. Nos félicitations à Ryan LaFerney, Cathy Burwell et Deanna Nebenionquit, nos récipiendaires de la subvention 2020. Leurs projets sont enrichissants, visionnaires et défendent la diversité. Leurs programmes uniques s’articulent autour de la création de collections de romans graphiques pour les populations adultes, intergénérationnelles et autochtones tout en préconisant la croissance de partenariats pour partager du matériel de roman graphique. Les défis professionnels présentés par leurs propositions et leurs projets pour les relever sont inspirants. En cela, Ryan, Cathy et Deana se joindront à Will Eisner qui aimait relever les défis professionnels auxquels il était confronté. »

Deanna Nebenionquit du Service des bibliothèques de l’Ontario – Nord et récipiendaire de la subvention d’innovation Eisner 2020 a déclaré: «Nous souhaitons offrir un chi-miigwetch à la Will and Anne Eisner Family Foundation, à la Graphic Rounds and Comics Round Table de l’American Library Association, et au jury de subvention d’innovation de roman graphique Will Eisner pour avoir sélectionné le Collectif de romans graphiques de la Première Nation du Nord de l’Ontario comme premier lauréat canadien. Voir une représentation autochtone positive dans les romans graphiques est stimulant et attendait depuis longtemps. Nous tenons à remercier les nombreux conteurs, illustrateurs et designers autochtones qui contribuent à l’afflux récent de contenu de roman graphique autochtone. Votre travail est apprécié et sera désormais entre les mains de mécènes de 29 bibliothèques publiques des Premières nations du Nord de l’Ontario qui utiliseront votre travail comme contenu pour les clubs de lecture et susciteront l’inspiration avant de se lancer dans leurs propres projets de romans graphiques basés sur la photographie. »

De plus amples informations sur la subvention et le processus de candidature sont disponibles sur le site Web de la Table Ronde Graphic Novels & Comics.