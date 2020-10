Julian Nagelsmann s’extasie sur l’attaquant de Gladbach Marcus Thuram

L’entraîneur du RB Leipzig, Julian Nagelsmann, a mis en garde contre Marcus Thuram avant le match de haut niveau samedi au Borussia Mönchengladbach.

« C’est physiquement un animal géant avec plus de 1,90 mètre, mais il est incroyablement rapide. Il a un bon nez pour le but et de très bons chemins de marche », a déclaré Nagelsmann à propos de Thuram, qui a battu le Real Madrid 2-2 en Ligue des champions. avait brillé avec un double pack.

Le respect de Nagelsmann pour le prochain adversaire était grand même avant le match nul contre Los Blancos. « Je la considère comme l’une des meilleures de la Bundesliga depuis des années », a déclaré l’entraîneur du RB, qui s’attend à « une forte pression et un match de changement rapide » de l’adversaire samedi.

Parce que c’est « dans l’ADN » de l’entraîneur de poulains Marco Rose, qui a déjà travaillé pour le club frère de RB Red Bull Salzburg.