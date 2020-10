The Mandalorian Season 2: Le retour de Boba Fett expliqué

Bien que nouveau Guerres des étoiles Les fans ne sont peut-être pas aussi familiers avec Boba Fett, les fans qui ont passé des heures à revoir la trilogie originale de films ont probablement poussé un cri lorsque Morrison a frappé l’écran dans la série en direct. Le chasseur de primes casqué est apparu pour la première fois dans le Star Wars Holiday Special sous forme animée, mais plus célèbre sous L’empire contre-attaque comme une figure mystérieuse capable de répondre à Dark Vador sans conséquences. Bien qu’il soit à peine à l’écran et qu’il parle très peu de lignes Empire et Le retour du Jedi, son look iconique et sa fanfaronnade intimidante ont fait de lui l’un des personnages les plus populaires de la saga. Plus Guerres des étoiles Les fans reconnaîtront son emblématique casque mandalorien à visière en T, son jetpack et ses gantelets qui peuvent tirer des missiles ou des cordes pour capturer des primes vivantes. Tout son scénario dans la trilogie originale impliquait de traquer Han Solo pour Jabba le Hutt, et il s’intégrerait parfaitement Le mandalorienLa guilde des chasseurs de primes.

Morrison n’est pas l’acteur original à jouer Boba Fett: c’est Jeremy Bulloch, qui portait le casque dans la trilogie originale. D’autres personnes ont également contribué à donner vie au personnage. John Morton a rempli le rôle de double pour Bulloch et Jason Wingreen a fourni la voix. Mais Morrison a joué Jango Fett dans Attaque des clones et est, par conséquent, le visage d’action réelle de tous les clones de Jango, y compris Boba. C’est aussi pourquoi George Lucas a plus tard doublé la voix de Morrison sur la performance de Wingreen pour la sortie DVD de la trilogie originale en 2004.

Sans surprise, le retour de Boba Fett a suscité beaucoup de discussions parmi les fans, qui passeront probablement toute la saison à théoriser comment le chasseur de primes a pu échapper à son destin dans Return of the Jedi et ce que son arrivée pourrait signifier. Le mandalorien. Discutons…

Pourquoi Boba Fett revient-il dans The Mandalorian?

Disney a déjà essayé de ramener Boba Fett à l’action en direct à deux reprises depuis qu’il a acheté Lucasfilm et les droits de Guerres des étoiles en 2012. En 2015, Les quatre Fantastiques Le réalisateur Josh Trank était attaché à la réalisation d’un film de Boba Fett qui devait à l’origine être annoncé comme troisième Histoire de Star Wars film autonome, avec Rogue One et Solo. Selon une interview avec Polygon, Trank «a démissionné parce que je savais que j’allais être licencié si je n’avais pas arrêté» après Les quatre Fantastiquesla performance lamentable et le drame bien connu des coulisses pendant la production.

Le projet Boba Fett a été relancé en 2018, avec Logan le réalisateur James Mangold s’apprêtait à diriger le film, mais cette deuxième tentative a également été suspendue après Solotour tiède au box-office la même année. Simon Kinberg, Rebelles producteur et Phénix sombre réalisateur, aurait co-écrit le film.

