Juin : son histoire inédite que vous devrez savoir

Juin est une période d’extrêmes. Si vous vivez dans l’hémisphère nord, alors c’est un moment où l’été commence vraiment à battre son plein ! Chaque jour dure un peu plus longtemps, faisant des soirées d’été venteuses un vrai régal.

Si vous vivez dans l’hémisphère sud, c’est un moment où l’hiver commence à s’installer correctement. Les jours raccourcissent et les nuits deviennent de plus en plus fraîches.

Peu importe où vous vous trouvez dans le monde, la fin du mois de juin marque la fin de la première moitié de l’année civile, c’est donc le moment de réfléchir sur l’année jusqu’à présent.

Mais juin est bien plus que cela. Plongeons-nous dans l’histoire de juin et apprenons quelques faits intéressants à ce sujet dans le processus !

L’incroyable histoire du mois de juin

Le nom juin est l’adaptation moderne du mot latin Junius, dont les origines remontent aux anciens Romains.

Il existe plusieurs théories sur le nom du mois de juin. Une théorie est qu’elle a été nommée d’après la déesse romaine du mariage, Junon. Une autre théorie est que son nom vient du mot latin iuniores, ce qui se traduit par «les plus jeunes». Encore une autre possibilité est que le mois a été nommé d’après Lucius Junius Brutus, le fondateur de la République romaine.

Dans une possibilité, juin serait appelé « monath » par les Anglo-Saxons, ce qui se traduit par «mois sec».

Juin était le quatrième mois de l’année. Avant l’arrivée au pouvoir de Jules César, l’année civile ne comptait que 10 mois. En 46 avant J.C, il a créé le calendrier julien en ajoutant deux mois supplémentaires à l’année, ce qui a fait de juin le sixième mois.

Aucun autre mois de l’année ne commence le même jour de la semaine que juin.

Les particularités du mois de juin

Juin a à la fois les jours les plus longs et les plus courts de l’année, selon l’endroit où vous vous situez. Si vous vivez dans l’hémisphère nord, le 21 juin est le jour le plus long de l’année. Si vous vivez dans l’hémisphère sud, le 21 juin est le jour le plus court de l’année.

Le premier jour de l’été dans l’hémisphère nord est le 21 juin.

Si vous êtes né en juin, vous êtes l’un des deux signes astrologiques. Si vous êtes né le ou avant le 20 juin alors vous êtes un Gémeaux. On dit que les Gémeaux sont passionnés, adaptables et intelligents. Si vous êtes né le ou après le 21 juin, cependant, vous avez le signe astrologique Cancer. Les personnes nées sous le signe du Cancer seraient de fidèles amis dotés d’une grande profondeur émotionnelle.

Juin n’était apparemment pas très populaire auprès de William Shakespeare, car il n’était référencé que dans deux de ses pièces célèbres – Cléopâtre et Henri IV.

Juin porte son propre scarabée, également appelé le scarabée de juin, ou bug de juin. Il ne se trouve normalement que dans les mois de mai et juin aux États-Unis d’Amérique.

Le mois de Juin selon les mythes et les croyances

La période allant de la mi-mai à la mi-juin était considérée par les anciens Romains comme un moment de mauvais augure pour le mariage. L’histoire raconte qu’Ovide, un poète romain, a consulté la grande prêtresse de Jupiter et a demandé quand serait le bon moment pour le mariage de sa fille. La grande prêtresse a décrété qu’il devrait attendre après le 15 juin.

Contrairement aux croyances romaines sur les meilleurs et les pires moments pour se marier, juin est désormais considéré comme l’un des meilleurs mois.

Juin a des observances incroyablement variées d’un mois à travers le monde. Aux États-Unis, juin est le mois de la fierté LGBT +, le mois des grands espaces et le mois national des océans. De l’autre côté du monde au Royaume-Uni, juin est le mois national du sourire.

Les fleurs de naissance de juin sont le chèvrefeuille et la rose. Ces deux fleurs sont des symboles de toutes choses liées à l’amour, au désir, à la générosité et à l’affection. Si vous êtes né en juin, il y a de fortes chances que vous soyez un peu romantique sans espoir.

Il y a un certain nombre de pays qui célèbrent leurs jours de drapeau pendant le mois de juin. La Suède célèbre son jour du drapeau le 6 juin, les États-Unis célèbrent le leur le 14 juin et le Danemark célèbrent le leur le 15 juin.

Si vous êtes un grand fan de tennis, alors juin est un bon mois pour vous. Le tournoi de tennis anglais de renommée internationale Wimbledon se déroule pendant le mois de juin.

Juin a trois pierres de naissance: l’alexandrite, la pierre de lune et la perle. L’Alexandrite représenterait la longévité et la santé. Les pierres de lune, d’autre part, porteraient bonheur et sont associées à l’amour et à la passion. Enfin, nous avons des perles, les principales pierres de naissance de juin. Par-dessus tout, les perles représentent la pureté et la foi.

Juin, le mois de la célébration

De nombreuses personnes incroyablement importantes et influentes à travers l’histoire sont nées en juin. Parmi beaucoup d’autres nées en juin, Anne Frank, Che Guevara, Jean-Paul-Sartre, Marilyn Monroe, George Orwell et George H.W.Bush partagent tous un mois de naissance commun!

Juin a une variété intéressante de jours fériés. Le 1er juin est à la fois la Journée internationale des enfants et la Journée mondiale du lait. Le 10 juin, les États-Unis célèbrent la Journée nationale du thé glacé

Juin est également un mois pour les vacances liées à la nourriture, mais surtout pour les bonbons. Le 2 juin est le National Rocky Road Day (US). Le 3 juin est la Journée nationale du macaron au chocolat (États-Unis). Le 7 juin est la journée de la crème glacée au chocolat (US), et il y en a tellement d’autres ! Espérons qu’ils ont réussi à tenir dans une journée pour aller chez le dentiste aussi.

Il y a tellement de bonnes raisons d’aimer Juin, et je ne parle pas seulement de toutes les fêtes liées aux bonbons.

C’est l’un des moments les plus merveilleux de l’année pour se marier, mais c’est aussi le moment de célébrer le solstice d’été ou d’hiver.

Quoi que vous fassiez, prenez un moment pour réfléchir à l’année jusqu’à présent, car elle est déjà à mi-chemin !