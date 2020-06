Ce qu’Insel Elgort dévoile sur Instagram à propos de sa famille artistique

Dans le vaste désert de la partie intérieure de l’Alaska, une maison en bois rond de trois étages se trouve sur ce qu’on appelle la montagne Ose. En 1982, Duane Ose a parcouru 57 miles sur un terrain accidenté pour trouver l’endroit idéal pour construire sa maison. Peu de temps après avoir rencontré Rena et l’épousé; en neuf ans, ils ont construit la cabane en rondins de 3 étages qu’ils appellent leur maison depuis 30 ans. Mais pour des raisons de santé, ils ont décidé de déménager et ils décident qui sera le prochain couple à posséder la maison via le concours de réalité britannique Gagnez le désert.

Plan d’ouverture: « Jusqu’où iriez-vous pour échapper aux exigences de la vie moderne? » entonne le narrateur Nicholas Tennant alors que nous voyons des paysages luxuriants de l’Alaska depuis un bateau à grande vitesse sur un lac.

L’essentiel: Dans Gagnez le désert, six couples britanniques s’affrontent sous l’œil vigilant des habitants d’un camping à une centaine de kilomètres d’Ose Mountain pour voir qui a le privilège de séjourner avec les Oses pendant une nuit. Après chacune des quatre visites, les Oses décident si le couple en visite restera ou sera renvoyé au Royaume-Uni. Le grand prix est la maison Ose (et la cabine d’hôtes et la serre associées) et les cinq acres de terrain qui l’entourent.

L’âge des couples va de la fin des années 20 à la fin des années 50; un couple a une différence d’âge de 16 ans entre ses membres. Certains sont des influenceurs, certains sont des ingénieurs, d’autres sont des agriculteurs. Mais ce sont tous des vétérans du plein air à un titre ou à un autre; ils ne sont tout simplement pas des vétérans de l’environnement hostile que l’intérieur de l’Alaska jette sur les gens, même en été. Comme le dit Clinton «CJ» Stewart, qui est chargé de superviser les concurrents à Lost Lake et de rendre compte de leurs efforts aux Oses, «l’Alaska ne modifiera pas ses règles pour quiconque est mal préparé. Cela vous tuera si vous ne prévoyez pas. C’est pourquoi vous planifiez. «

La première tâche pour les couples est de trouver comment s’approvisionner en bois et construire les tentes dans lesquelles ils vivront. Ce n’est pas un défi facile, mais certains couples viennent au premier plan. Les Oses s’envolent vers le camp pour rencontrer tout le monde et obtenir le rapport de reconnaissance de CJ. Ils sélectionnent le couple le plus récent, Matt et Rachel, pour venir chez eux. Là, ils interviewent le couple pour voir quelles seraient leurs intentions avec la propriété et comment ils prévoient de gagner de l’argent pour aider à maintenir la propriété. En attendant, de retour au camp, les couples restants sont mis au défi de faire des feux pour réchauffer un membre de chaque couple à qui on a dit de sauter dans le lac froid; le but est de voir s’ils ont les compétences nécessaires pour allumer rapidement un feu et éviter l’hypothermie.

Notre point de vue: Gagnez le désert est produit par TwoFour Productions, et l’intention initiale était qu’un réseau câblé américain achète les droits, mais il s’est retrouvé à la BBC, qui l’a diffusé plus tôt cette année sous le titre Gagnez le désert – Alaska. Netflix le montre partout ailleurs, et pendant que nous le regardions, nous avons compris pourquoi un réseau câblé ici n’avait pas repris l’émission: il est trop respectueux de ses concurrents, des Oses et de la beauté environnante de l’Alaska intérieur pour être intéressant à la plupart des réseaux câblés de ce côté-ci de l’Atlantique.

Cela ne veut pas dire Gagnez le désert est ennuyeux. Pas du tout; c’est fascinant pour nous de voir ces couples appliquer leurs compétences rudimentaires de survie à ces conditions extrêmes. Mais contrairement à d’autres émissions de ce genre – celles avec Bear Grylls me viennent à l’esprit – TwoFour a décidé de tourner cela moins comme une série de téléréalité et plus comme un documentaire. Cela pourrait être dû en partie au fait que les Oses – qui vivent maintenant au Minnesota – n’acceptent de faire le spectacle que si TwoFour s’assure que le spectacle n’a pas le drame fabriqué que d’autres spectacles de ce type ont eu.

Donc, une petite demande de leur part fait un spectacle beaucoup plus regardable, parce que vous n’êtes pas occupé à rouler les yeux sur les cliffhangers qui ne sont pas vraiment des cliffhangers, ou la répétitivité sortant des pauses commerciales. Vous êtes simplement émerveillé par la beauté luxuriante de la nature sauvage de l’Alaska et étonné de l’indifférence de la plupart de ces couples qui découvrent comment vivre dans un environnement difficile qu’ils ne connaissent pas.

Les attractions à venir pour le prochain épisode promettent que les couples seront moins amicaux les uns avec les autres au fur et à mesure de la compétition, ce qui est naturel quand il s’agit d’un spectacle comme celui-ci. Mais nous avons apprécié comment, au moins au cours de cette première tâche, tout le monde s’est entendu et a décidé de faire équipe pour construire le camp entier au lieu que chaque couple soit seul. Cet esprit de camaraderie pourrait éclater au fil du temps, mais c’était rafraîchissant de le voir lors du premier épisode.

Sexe et peau: Lorsque Rena et Duane parlent du fait qu’ils devaient contribuer à parts égales aux travaux afin de construire la maison et de survivre dans les bois pendant si longtemps, Rena mentionne que « je ne suis pas mal au lit non plus ». Vieilles personnes sexe sauvage! N’est-ce pas adorable?

Tir de séparation: Alors que Matt et Rachel s’envolent d’Ose Mountain, Duane dit à la caméra: «Nous recherchons un couple capable de traverser la tempête, quoi qu’il arrive, et d’avoir confiance en eux. Et peut prendre un grizzli à mains nues. » Rena répond avec un petit rire et dit: « Eh bien, pas vraiment loin, mais oui. »

Étoile dormeuse: À ce stade, la plupart des couples se mélangent, c’est pourquoi regarder les Oses est un tel plaisir. Vous pouvez dire que Duane hésite à quitter la montagne, mais Rena est impatient de revenir à la civilisation après 30 ans. Les deux ont la plaisanterie facile à vivre des couples de longue date, et à bien des égards, Rena est la plus difficile de la relation, malgré le fait que Duane ait parcouru 57 miles pour se rendre à cet endroit.

Ligne la plus pilote: Nous souhaitons qu’au moins un ou deux des participants soient des personnes de couleur. Il est difficile pour nous de croire que le désir de vivre seul dans une cabane en rondins dans le désert est juste une chose que les Blancs veulent.

Notre appel: EN VOYAGEZ. Gagnez le désert n’est pas seulement une prémisse unique, mais elle traite ses participants et l’environnement avec le plus grand respect. Il n’y a pas beaucoup d’émissions de téléréalité sur lesquelles vous pouvez dire cela.

