Jeux Google Stadia: Hitman 3, NBA 2K21 et bien d’autres à venir (mis à jour)

Mise à jour: 14 juillet 2020: Nous avons mis à jour cet article pour ajouter un certain nombre de nouveaux titres à la liste des jeux Google Stadia. Cela comprend un certain nombre de jeux futurs, notamment NBA 2K21, Hitman 3, Outriders et bien plus encore. De plus, Orcs Must Die 3 est désormais disponible sur le service en tant qu’exclusivité chronométrée Stadia et est disponible gratuitement avec un abonnement Stadia Pro.

La plate-forme de jeux en nuage de Google, Stadia, a fait l’objet de critiques assez sévères lors de son lancement en novembre 2019, mais des mises à jour et des annonces fréquentes l’ont aidée à se remettre d’un déploiement assez cahoteux. Si ces mises à jour se poursuivent comme prévu, vous pourrez bientôt diffuser des jeux Google Stadia depuis les serveurs cloud de Google vers pratiquement n’importe quel appareil doté d’un écran. Pas besoin de dépenser des centaines ou des milliers de dollars en équipement de jeu coûteux!

Mais toute plate-forme de jeu est aussi forte que ses jeux. Malgré une liste de titres de lancement assez modeste, la bibliothèque de jeux Stadia s’est considérablement développée au cours des mois qui ont suivi son lancement. La société Mountain View promet 120 nouveaux jeux Stadia en 2020, dont certains seront des exclusivités Stadia. Quels sont les jeux actuellement disponibles sur la plateforme et lesquels seront ajoutés prochainement? Vous trouverez ci-dessous tout ce que vous devez savoir.

Note de l’éditeur: Nous mettrons à jour cette liste de jeux Google Stadia avec plus de titres au fur et à mesure de leur annonce ou de leur sortie.

Jeux Google Stadia: lesquels sont actuellement disponibles?

Il existe actuellement environ 50 jeux Stadia disponibles à l’achat, et plusieurs ont des éditions spéciales avec du contenu supplémentaire. Nous avons répertorié tous les jeux ci-dessous avec la date à laquelle ils ont été ajoutés et leurs prix. Notez que les abonnés Stadia Pro ont accès à des remises spéciales, qui ne sont pas reflétées ci-dessous.

Assassin’s Creed Odyssey – 59,99 $ (19 novembre 2019) Assassin’s Creed Odyssey Stadia Ultimate Edition – 119 $

(19 novembre 2019) Attaque sur Titan 2: bataille finale – 59,99 $ (19 novembre 2020)

(19 novembre 2020) Borderlands 3 – 59,99 $ (17 décembre 2019) Borderlands 3 Deluxe Edition – 79,99 $ Borderlands 3 Super Deluxe Edition – 99,99 $

(17 décembre 2019) Crayta – 24,99 $ (exclusif à Stadia) Édition Premium Crayta – 39,99 $ (exclusif à Stadia – gratuit avec Stadia Pro) Édition Crayta Delux – 54,99 $ (exclusif à Stadia)

The Crew 2 – 49,99 $ ou 15 $ avec rabais Stadia Pro The Crew 2 Deluxe Edition – 69,99 $ ou 18 $ avec rabais Stadia Pro The Crew 2 Gold Edition – 99,99 $, ou 27 $ avec rabais Stadia Pro Passe de saison The Crew 2: – 39,99 $ ou 20 $ avec rabais Stadia Pro

Darksiders Genesis – 39,99 $ (5 décembre 2019)

(5 décembre 2019) Dragon Ball Xenoverse 2 – 49,99 $ (17 décembre 2019)

(17 décembre 2019) Destiny 2: Upgrade Edition (toutes les extensions) – 49,99 $ (19 novembre 2019) Destiny 2: Renégats – 24,99 $ Destiny 2: Shadowkeep – 34,99 $

(19 novembre 2019) Doom Eternal Standard Edition + Pack Rip and Tear – 59,99 $ DOOM Eternal Deluxe Edition + Pack Rip and Tear – 89,99 $

Doom 64 – 4,99 $

Elder Scrolls Online Standard Edition – 19,99 $ (gratuit pour les membres Stadia Pro) Elder Scrolls Online Greymoor Edition – 59,99 $ Elder Scrolls Online Greymoor Collector’s Edition – 79,99 $

(gratuit pour les membres Stadia Pro) Farming Simulator 19 – 39,99 $ (19 novembre 2019) Farming Simulator 19 Platinum Edition – 49,99 $

(19 novembre 2019) Final Fantasy XV – 39,99 $ (19 novembre 2019)

(19 novembre 2019) Football Manager 2020 – 49,99 $ (19 novembre 2019)

(19 novembre 2019) Soyez emballé – 49,99 $ (28 avril 2020)

(28 avril 2020) LA GRILLE – 59,99 $ (19 novembre 2019) GRID Ultimate Edition – 84,99 $

(19 novembre 2019) GYLT – 29,99 $ (19 novembre 2019)

(19 novembre 2019) Jotun: Valhalla Edition – 14,99 $

Just Dance 2020 – 49,99 $ (19 novembre 2019)

(19 novembre 2019) Just Shapes & Beat – 19,99 $

Kine – 19,99 $ (19 novembre 2019)

(19 novembre 2019) Petits cauchemars – 29,99 $ Passe d’expansion Little Nightmares Secrets of The Maw – 9,99 $

Mots perdus: au-delà de la page – 14,99 $ (27 mars 2020)

(27 mars 2020) Metro 2033 Redux – 19,99 $

Metro Exodus – 39,99 $ (19 novembre 2019) Metro Exodus Gold Edition – 64,99 $

(19 novembre 2019) Metro: Last Light Redux – 19,99 $

Monster Energy Supercross – Le jeu vidéo officiel 3 – 59,99 $ (4 février 2020)

(4 février 2020) Mortal Kombat 11 – 49,99 $ (19 novembre 2019) Mortal Kombat 11 Premium Edition – 89,99 $ Mortal Kombat 11 Aftermath Edition – 59,99 $

(19 novembre 2019) NBA 2K20 – 59,99 $ (19 novembre 2019) NBA 2K20 Digital Deluxe – 79,99 $ NBA 2K20 Legend Edition – 99,99 $

(19 novembre 2019) Battement d’une main –

Octopath Traveler – 59,99 $ (28 avril 2020)

Les orques doivent mourir 3 – ( Gratuit avec Stadia Pro )

) Panzer Dragoon Remake – 24,99 $

Power Rangers: Battle for the Grid – 19,99 $

Rage 2 – 59,99 $ (19 novembre 2019) Rage 2: Deluxe Edition – 79,99 $

(19 novembre 2019) PUBG: Pioneer Edition – 39,99 $ (Gratuit avec Stadia Pro)

(Gratuit avec Stadia Pro) Red Dead Redemption 2 – 59,99 $ (19 novembre 2019) Édition spéciale Red Dead Redemption 2 – 79,99 $ Red Dead Redemption 2 Ultimate Edition – 99,99 $

(19 novembre 2019) Rise of the Tomb Raider – 29,99 $ (19 novembre 2019)

(19 novembre 2019) Samurai Shodown – 59,99 $ (19 novembre 2019)

(19 novembre 2019) Collection Serious Sam – 29,99 $ (3 mars 2020)

(3 mars 2020) Shadow of the Tomb Raider – 59,99 $ (19 novembre 2019)

(19 novembre 2019) Spitlings – 14,99 $ (25 février 2020)

(25 février 2020) Stacks On Stacks (On Stacks) – (1 avril 2020)

Steamworld Dig – 9,99 $ (10 mars 2020)

(10 mars 2020) SteamWorld Dig 2 – (1er mars 2020)

Steamworld Heist – 19,99 $ (10 mars 2020)

(10 mars 2020) SteamWorld Quest: Hand of Gilgamesh (1 mars 2020)

Sundered: Eldritch Edition – 19,99 $

Très chaud – 24,99 $

Panpan – 19,99 $ (19 novembre 2019)

(19 novembre 2019) Tom Clancy’s The Division 2 – 29,99 $ (Le 17 mars) Tom Clancy’s The Division 2: Warlords of New York Edition – 59,99 $ (Le 17 mars) Tom Clancy’s The Division 2: Warlords of New Ultimate Edition – 79,99 $ (Le 17 mars)

(Le 17 mars) Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint – 59,99 $ (18 décembre 2019) Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint – Gold Edition – 99,99 $ Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint – Ultimate Edition – 119,99 $

(18 décembre 2019) Tomb Raider: Definitive Edition – 19,99 $ (19 novembre 2019)

(19 novembre 2019) Essais en hausse – 24,99 $ (19 novembre 2019) Trials Rising – Digital Gold Edition – 29,99 $

(19 novembre 2019) Wave Break – 29,99 $

À l’ouest de Loathing – ( Gratuit avec Stadia Pro )

) Wolfenstein: Youngblood – 29,99 $ (19 novembre 2019)

Prochains jeux Google Stadia

L’équipe Stadia a annoncé une variété de titres à venir bientôt sur la plate-forme, des grands noms comme Baldur’s Gate III et Cyberpunk 2077 aux ports classiques et aux exclusivités indépendantes. Voici tous les jeux Stadia à venir que nous connaissons jusqu’à présent:

Assassin’s Creed Valhalla

Baldur’s Gate III

Céleste

Refrain

Cris Tales

Cyberpunk 2077

Dead by Daylight

Détruisez tous les humains

Condamner

El Hijo

Embr

Far Cry 6

FIFA

Dieux et monstres

Bonjour voisin

Bonjour voisin cache-cache

Tueur à gages

Hitman 2

Hitman 3

Kona

Madden NFL

Mafia 2 Remastered

Mafia 3 Remastered

Marvel’s Avengers – septembre 2020

Monster Boy et le royaume maudit

MotoGP 20

NBA 2K21

Outriders

Outcasters

PGA Tour 2K21

Relicta

Republique

Rock of Ages 3: Make & Break

Sekiro: Shadows Die Twice

Serious Sam 4 – août 2020

Star Wars: Jedi Fallen Order

Super Bomberman R en ligne

Watch Dogs: Legion

Wave Break

Champs de bataille de la WWE

Windbound

Windjammers 2

Jeux gratuits avec Stadia Pro

Chaque mois, les abonnés Stadia Pro peuvent réclamer un ou plusieurs jeux gratuits pour jouer immédiatement. Les jeux Stadia Pro revendiqués peuvent être joués aussi longtemps que votre abonnement est actif. Cependant, ces titres ne peuvent être réclamés que pour une durée limitée. Voici tous les jeux Stadia Pro que vous pouvez réclamer dès maintenant ainsi que le jeu que vous pouvez réclamer en juin 2020.

Juillet 2020

Crayta

Monster Boy et le royaume maudit

SteamWorld Dig

À l’ouest de Loathing

Destiny 2

LA GRILLE

Gylt

PUBG

Steamworld Heist

SteamWorld Dig 2

SteamWorld Quest: Main de Gilgamesh

Le test de Turing

Zombie Army 4: Dead War

Soyez emballé

Petits cauchemars

Power Rangers: Battle for the Grid

TRÈS CHAUD

Panzer Dragoon Remake

Les orcs doivent mourir 3

The Elder Scrolls Online (Jusqu’au 16 juillet)

Ce sont tous les jeux Google Stadia qui sont actuellement disponibles ou qui arriveront bientôt sur le service. Nous mettrons à jour cette liste avec les nouveaux titres dès leur sortie.