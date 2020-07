New Legend Of Monkey saison 3: La date de diffusion est connue

La deuxième saison de cette émission australienne / néo-zélandaise sera de retour sur le service de streaming en ligne, Netflix en août 2020 avec encore plus d’épisodes de la série inspirés par la légende du roi singe.

Le show est destiné aux enfants et aux adolescents et pour ceux qui ne le savent pas, il s’agit d’une série partiellement inspirée du spectacle japonais Monkey qui lui-même est basé sur le roman chinois nommé Journey to the West.

Un show que les enfants adorent

La première saison de l’émission a fait ses débuts sur Netflix en avril 2018, soit deux ans plus tôt aux États-Unis et au Royaume-Uni, d’autres régions ayant suivi sporadiquement plus tard. Il y avait dix épisodes dans la première saison qui a été abandonnée et nous espérons le même nombre d’épisodes pour la deuxième saison de l’émission.



New Legend Of Monkey Season 3: Expected Release Date, And Other Updated News https://t.co/lunWGouEw4 July 14, 2020

La dernière mise à jour que nous avions concernant l’émission est que TVNZ, ABC, puis Netflix s’étaient engagés dans une deuxième saison, puis ils ont commencé à filmer ou à tourner en septembre 2019.



Quand the new legend of monkey arrivera t-il sur Netflix dans toutes les régions?

Dans la plupart des cas, Netflix recevra la deuxième saison de cette émission pour enfants le 7 août 2020. Cette date comprend le Royaume-Uni, puis les États-Unis d’Amérique et le Canada. Celui qui est fan de cette émission peut consulter les dates sur la page officielle de Netflix.

L’émission ne sera pas diffusée sur Netflix en Australie ou en Nouvelle-Zélande au moins en août de cette année. La première saison est arrivée sur Netflix en AU et NZ en janvier de l’année dernière, soit environ neuf mois après que les États-Unis aient eu le spectacle.



Si maintenant nous supposions Netflix Australie et Nouvelle-Zélande, nous obtiendrons le spectacle d’une manière très similaire pour la deuxième saison, nous prévoyons également que les deux régions recevront la nouvelle saison entre avril et juin 2021.