Google Stadia conclut des partenariats exclusifs avec Supermassive Games & Co.

Google lance lentement son service de streaming Stadia, qui a annoncé des partenariats exclusifs lors de l’événement Stadia Connect d’aujourd’hui.

Il s’agit notamment d’accords avec des jeux super massifs (The Dark Pictures), Harmonix (Groupe de rock), Splash Damage ou Uppercut Games. Ces studios développeront des jeux exclusifs pour Google Stadia.

Un premier projet est Outcasters de Splash Damage un peu Outriders mémorisé par Square Enix. Le titre semble au moins exclusif dans le temps et pourrait également suivre plus tard pour PlayStation et Xbox.

On ne sait pas actuellement quel projet Supermassive Games développe pour Stadia, probablement un autre jeu d’horreur. Harmonix développera également un jeu exclusif Stadia, qui sortira quelque temps après le projet en cours Fuser apparaît.

Il reste à voir si Google Stadia deviendra un réel danger pour PlayStation Now ou si le marché du streaming restera un produit de niche. Selon les dernières déclarations des éditeurs, le streaming de jeux est en deçà des attentes.