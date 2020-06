« Je n’ai pas vu une équipe mieux que nous »

Le septième titre consécutif du Red Bull Salzburg prend forme après la victoire 3-1 à domicile contre le LASK. « Nous allons le faire maintenant », a annoncé Zlatko Junuzovic. Les Linzers, quant à eux, veulent se remettre sur la voie du succès avec le pied de biche.

Junuzovic et son entraîneur Jesse Marsch ne voulaient pas parler d’un titre fixe. « Les trois points ont été extrêmement importants pour notre parcours vers le titre, mais cela continue. Nous devons rester forts dans notre mentalité et continuer », a déclaré l’Américain.

Son équipe a établi un nouveau record avec 90 buts marqués au cours des 26 premiers tours et a remporté cinq victoires lors des cinq premiers matchs compétitifs après la pause de Corona. « Les garçons ont très bien utilisé le temps Corona, se sont encore plus rapprochés et ont travaillé très dur sur leur forme physique », a déclaré Marsch.

Néanmoins, les Salzburgers n’ont pas pleinement convaincu dimanche. Après le but de la connexion, le LASK a fait pression pour l’égalisation, au moins un point aurait été possible et non mérité, d’autant plus que Junuzovic a frappé son propre centre lorsque le score était de 2-1. « Nous avons eu de la chance », a admis Marsch.

March salue Szoboszlai: « Presque le même développement que Haaland »

Le soulagement du succès face au grand rival cette saison était d’autant plus grand. « La victoire a été importante car nous savions que le LASK était très fort. J’ai beaucoup de respect pour cette équipe et leur entraîneur. »

Marsch a également un grand respect pour son actuel meilleur joueur Dominik Szoboszlai, qui a brillé contre LASK avec un but et deux passes décisives. « Il est tellement bon. Il a presque le même développement que Haaland », a déclaré l’entraîneur au sujet du Hongrois. Szoboszlai peut livrer les prochains échantillons de ses compétences en duel avec le WAC mercredi et dimanche.

RB Salzburg contre LASK: les marques 1/26 Le RB Salzburg maintient également une séquence de victoires sans faille contre le LASK. Dominik Szoboszlai a de nouveau brillé. Enfin, le colosse de la défense Albert Vallci a enterré les derniers espoirs des combats de Linz. 2/26 Cican Stankovic (grade 2): Au premier tour peu à faire, on a demandé à deux en mi-temps de se salir les gants. Stable – mais une excursion fut vaine. Il n’y a eu aucune conséquence. 26/03 Andreas Ulmer (grade 2): Le capitaine mènera probablement Salzbourg au trophée du championnat cette année. Pas un facteur frappant à l’offensive aujourd’hui, mais d’autant plus important derrière. 4/26 Maximilian Wöber (grade 2): a formé le duo d’arrière central aux côtés d’Andre Ramalho. Surtout à la mi-temps, il n’a pas laissé passer Linz et est devenu de moins en moins visible au fur et à mesure de la progression du match. 5/26 Andre Ramalho (grade 2-): Ramasser le hors-jeu au but de LASK. Néanmoins, il a maintenu la défensive ensemble, malgré la situation précaire à 2-1. 6/26 Albert Vallci (grade 1): a perdu de vue Raguz en concédant et n’a pas fait une bonne figure. Sinon, une bonne idée de l’arrière droit. Dirigé vers le troisième but du rachat à la minute 81. 7/26 Mohamed Camara (grade 3+): Fort et vif, est resté fidèle à sa tâche au centre. A joué de nombreuses passes et contribué de manière significative à la performance de l’équipe. 8/26 Zlatko Junuzovic (grade 2): performance confiante du vétéran, a remporté de nombreuses balles et joué à l’offensive. A eu la chance de ne pas avoir réussi 2-2 avec un tir dévié – il a « seulement » frappé la barre transversale. 9/26 Enock Mwepu (grade 1-): Mettez le but de Szoboszlai en tête avec une belle passe. A également remporté ses duels, deux de plus réservés à la mi-temps. Presque a marqué un but à la minute 86 mais a échoué à cause de Schlager. 26/10 Dominik Szoboszlai (grade 1+): a de nouveau brillé dans le match offensif de Salzbourg. Frappez malicieusement à 1-0 et a préparé les deux autres buts. Pas convoité en Europe pour rien. Remplacé pour Okafor peu de temps avant la fin. 26/11 Hee-chan Hwang (grade 2+): Très travailleur, a beaucoup travaillé dans les deux sens. Particulièrement frappant grâce à son pressage intelligent. J’ai dû sortir dans l’envie de LASK. 26/12 Patson Daka (grade 1-): L’homme zambien a de nouveau montré sa classe et a donné le deuxième but aux Salzburgers aujourd’hui. Daka s’arrête maintenant à 23 buts en championnat – seul Weissman en a plus (25). 13/26 Karim Adeyemi (3+): a été amené dans ce qui était probablement la phase la plus dangereuse de Linz et s’est avéré être un porte-bonheur – dix minutes plus tard, Salzbourg a marqué le troisième but. Avec sa maniabilité, il a donné un nouveau swing dans le contre-jeu. 14/26 Pas de note: Masaya Okugawa, Patrick Farkas, Jerome Onguene, Noach Okafor 15/26 Alexander Schlager (3e année): a pris trop de risques et a dépassé de loin le premier but. Paré lourdement par la suite, comme contre Hwang ou Daka. Summa sumarum: jeu moyen du gardien de but. 16/26 Petar Filipovic (4e année): Je n’ai pas eu une bonne journée. Défensivement fragile, a été impliqué dans deux buts. Également eu des problèmes de coordination en passant. 17/26 Gernot Trauner (grade 3): avait initialement beaucoup à voir avec un Hwang fort, mais s’est ensuite stabilisé avec le temps. De plus, avec un bon jeu de build-up et un bon taux de réussite. 18/26 Simon Wiesinger (grade 3-): Toujours joué de belles balles sur Balic, mais défensif en première mi-temps ainsi que ses collègues vulnérables. Amélioré après. 19/26 René Renner (grade 4): est resté extrêmement pâle sur son aile gauche et a trouvé quelques mètres contre l’expert défensif Albert Vallci. Tout sauf une apparence glamour. 20/26 Peter Michorl (3e année): toujours absent en première mi-temps, a fait tourner le moteur de milieu de terrain de LASK en seconde mi-temps et a testé Stankovic avec un superbe tir à longue portée à la 72e minute. 21/26 James Holland (4e année): a créé deux occasions, mais il a également eu un taux de réussite catastrophique – seulement 46,9% de ses balles ont été reçues par les coéquipiers. Vous êtes mieux habitué au moteur de milieu de terrain. 22/26 Reinhold Ranftl (grade 3): Presque égalisé, mais la volée de Junuzovic à la 64e minute a été placée sur la barre transversale. Plus de succès à l’avant que son homologue Renner. 23/26 Husein Balic (grade 4): est resté très discret tout au long du match. 23 passes jouées et un tir soulignent sa performance. 24/26 Marko Raguz (grade 2): était présent dès le départ et a agi comme un pied-de-biche ennuyeux contre la défense centrale de Salzbourg. Toujours à l’affût de ses actions, l’attaquant s’est récompensé avec le but 2-1. 25/26 Samuel Tetteh (4e année): Le dribbleur du Ghana reste généralement pâle. Il était impossible de dépasser Ramalho and Co. A été remplacé à la minute 58. 26/26 Pas de note: Klauss, Reiter, Andrade, Schnegg, Haudum

LASK se concentre sur « encore plus de colère »

Un doublé contre Sturm Graz attend le LASK – alors il devrait enfin aboutir à la première victoire du groupe maître. « La seule chose qui nous manque encore, ce sont les résultats », a déclaré l’entraîneur Valerien Ismael.

Bien que le record de LASK après la pause de Corona soit de trois défaites et un nul, le Français continue de mettre l’accent sur son équipe. « Je n’ai pas vu une équipe meilleure que nous au cours des quatre derniers tours. » La série d’échecs est principalement due à la malchance. « Maintenant, il est important de garder la tête haute. Le bonheur fait tout simplement défaut en ce moment, nous devons le faire respecter », a déclaré Ismael.

Néanmoins, le joueur de 44 ans a également critiqué, notamment en raison des deux buts encaissés dans les onze premières minutes. « Nous avons raté la phase initiale. C’est d’autant plus ennuyeux que nous étions prêts pour Salzbourg à commencer comme les pompiers. »

Maintenant, il était important de montrer une réaction appropriée contre Sturm afin d’atteindre toujours l’objectif de participer à la Coupe d’Europe. « Mercredi se poursuit, avec encore plus de conviction, plus de colère, plus de détermination », a déclaré Ismael. Le LASK occupe actuellement la quatrième place, un point derrière le troisième WAC et sept points derrière le deuxième rapide.

Salzbourg en tête de la Bundesliga: tableau du master group