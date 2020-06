Match-ups fantastiques: le rythme express de Shane Bond contre la détermination acharnée de Joe Root

Rien n’est plus fascinant dans le cricket qu’une compétition exaltante et égale entre un batteur et un melon.

Les duels entre deux joueurs au sommet de leur art créent toujours une rivalité fascinante, et le cricket a eu la chance d’en être témoin au cours de son histoire. De Sachin Tendulkar contre Glenn McGrath à Sir Viv Richards contre Jeff Thompson, le sport a vu des batailles légendaires se dérouler sur les 22 mètres.

Cependant, il y a des duels qui semblent excitants en théorie, mais qui ne se concrétiseront jamais. Ce sont des joueurs divisés par les époques, leurs carrières de jeu respectives ne s’entrelaçant pas.

Dans cette série, nous jouons quelques-uns de ces affrontements hypothétiques en examinant de près les statistiques des joueurs impliqués. Ci-dessous, nous opposons l’actuel pilier de l’Angleterre, Joe Root, à l’ancien as du rythme des Blackcaps, Shane Bond, au format ODI.

JOE ROOT (BATTE DROITE)

Rencontres ODI: 137

Exécute: 5922

Moyenne: 51.05

Taux de grève: 87,40

100/50: 16/33

Salué comme un énorme talent au bâton bien avant de faire ses débuts internationaux, Joe Root est maintenant en bonne voie pour s’établir comme le meilleur batteur à sortir d’Angleterre.

Le Yorkshire n’a pas mis trop de temps à trouver ses marques au niveau international et a été un pilier de l’équipe d’Angleterre en 2014. Ce n’était pas une surprise de le voir étiqueté parmi les «Fab Four» des batteurs du grand néo-zélandais Martin Crowe et lui a été, pendant une brève période, défiant Steve Smith pour la couronne No1 dans le cricket d’essai.

Le droitier n’est pas le joueur le plus flashy avec des coups extravagants dans son livre, mais ce qu’il excelle, c’est de marquer des runs avec une précision semblable à une machine. Batteur bien conscient de ses forces, Root se nourrit de sa capacité à trouver des lacunes à volonté. En tant que joueur qui accorde une grande importance à son guichet, Root est l’homme autour duquel l’Angleterre construit ses manches.

Son bâton méthodologique fonctionne comme un régal pour un côté anglais qui regorge de gros frappeurs. Avec la capacité de Root à faire en sorte que les pistes tournent d’un bout à l’autre, les champions du monde actuels ont trouvé la formule parfaite pour dominer le cricket ODI.

SHANE BOND (BRAS DROIT RAPIDE)

Correspondances ODI: 82

Guichets: 147

Moyenne: 20,88

Taux de grève: 29,2

Cinq poses de guichet: 4

Des blessures pourraient avoir privé Shane Bond d’une carrière plus longue, mais les sommets qu’il a atteints une fois en forme ont rarement été égalés par un quilleur rapide dans l’histoire. Un stimulateur avec la plus douce des actions de bowling, Bond a touché des vitesses de 150 km / h avec une fréquence effrayante.

L’homme néo-zélandais était surtout connu pour ses yorkers qui écrasaient les orteils, bien qu’il possédait également une livraison plus lente et extrêmement efficace dans son casier. Malheureusement pour Bond et les Blackcaps, une série de blessures signifie que les apparitions internationales du stimulateur ont été réduites à seulement 120 dans les trois formats.

Lorsqu’il a joué, Bond était une bête dans tous les formats pour la Nouvelle-Zélande. Il était particulièrement meurtrier dans les ODI où sa moyenne était inférieure à 21 et son taux de grève un peu plus de 29.

Le coureur express a généralement réservé son meilleur pour les rivaux Trans-Tasman en Australie, contre lesquels il a réclamé 44 guichets ODI à une moyenne de seulement 15,80. Il a tourmenté Ricky Ponting en particulier, le renvoyant jusqu’à sept fois lors de 15 rencontres ODI entre les deux.

Root vs Bond – Les statistiques

Au cours de ses huit années dans le cricket international, Root a montré qu’il était à l’aise à la fois avec le rythme et les effets. Frappant au No3 pour l’Angleterre, le droitier doit souvent marcher tôt vers le pli et faire face au nouveau ballon.

S’il y a un type particulier de melon contre lequel Root a lutté jusqu’à présent, ce sont des fileurs à gauche. Sa moyenne par licenciement pour les filateurs du bras gauche est de 33,17, avec six licenciements en 17 manches qu’il s’est heurté à eux.

Par rapport au rythme du bras droit, la moyenne de Root par licenciement est nettement plus élevée à 38,58. La majeure partie de ses 116 licenciements pour cause d’ODI est tombée entre les mains de pacistes armés de droite, qui ont eu raison de lui à 62 reprises. Parmi eux, 13 des licenciements ont vu Root piller ses moignons alors qu’il a été attrapé derrière le portier à plusieurs reprises.

L’Australien Pat Cummins et Clint McKay ont obtenu son numéro trois fois, tandis que le compatriote Billy Stanlake l’a renvoyé deux fois en seulement quatre rencontres. Stanlake et Cummins peuvent générer une chaleur sérieuse avec le ballon, ce qui montre que Root est souvent vulnérable à un rythme de qualité. Le fait que le duo de quilles rapides des Windies, Oshane Thomas et Alzarri Joseph, l’ait renvoyé quatre fois en huit rencontres, ne fait que renforcer la vulnérabilité de Root au rythme du bras droit.

En ce qui concerne ses performances contre la Nouvelle-Zélande, Root s’en sort plutôt bien avec 932 points à une moyenne de près de 55. Trois de ses 16 tonnes ODI sont venues contre les Blackcaps, avec deux d’entre eux loin de chez eux. En fait, la moyenne de Root sur le sol néo-zélandais atteint 69,50 stupéfiants après 11 apparitions.

Bond, d’autre part, était également capable de déranger les batteurs gauchers et droitiers avec son rythme. Bien qu’il fasse une moyenne légèrement meilleure contre les gauchers, sa moyenne de 18,40 points par licenciement contre les droitiers est encore assez impressionnante.

103 des 147 licenciements de l’ODI se font sous la forme de batteurs droitiers, et jusqu’à 23 d’entre eux perdent leurs souches dans le processus. Remarquablement, 11 des droitiers qui ont perdu leurs souches à Bond ont été licenciés pour un canard d’or. Cela inclut plusieurs batteurs accomplis comme Mohammad Yousuf et Michael Vaughan, le yorker de Bond étant le plus grand coupable. Cela montre simplement à quel point le Kiwi était bon pour frapper la bulle lorsqu’il jouait au batteur avec un batteur qui venait d’arriver au pli.

La grandeur de Bond peut être mesurée par sa qualité face aux meilleurs batteurs de son temps. Son palmarès susmentionné contre Ponting en dit long sur ses capacités. Damien Martyn a été envoyé trois fois en sept rencontres, tandis que Younis Khan et Michael Clarke ont tous deux été licenciés deux fois en cinq réunions chacun.

Alors qu’il n’a disputé que six matches avec l’ODI contre l’Angleterre, il a quand même réussi à infliger des dégâts avec une moyenne de 17,08 et un taux de frappe de seulement 28,2.

VERDICT

Les statistiques de Bond sont tout simplement surréalistes dans tous les baromètres et il est difficile de le voir dominé par un batteur. Le fait qu’il ait fait ressembler un Ponting à un amateur est la clé de son match hypothétique avec Root.

Malgré toute son excellence, Root n’a pas le meilleur des records contre Cummins, Thomas et Joseph. Que Bond à son meilleur soit une amélioration significative de ce trio de rythme signifie que le Néo-Zélandais aura envie de ses chances dans n’importe quelle bataille avec Root.

La vitesse et la précision du stimulateur Kiwi lui ont permis de travailler dans toutes les conditions. Le seul endroit où il a vraiment eu du mal était aux Emirats Arabes Unis où il a en moyenne 37,50 après trois matchs. Son record en Nouvelle-Zélande et en Angleterre suggère que Root aura du mal à se mesurer à lui dans l’un ou l’autre pays.

Cela devrait certainement faire une bataille intrigante, mais nous soutenons l’as des Blackcaps pour l’emporter la plupart du temps.

