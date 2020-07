« Je fais confiance à la présomption d’innocence »

La Cour nationale appellera Ana Duato et Imanol Arias pour procès pour fraude présumée contre le Trésor public commis à travers des sociétés instrumentales créées par le cabinet d’avocats Nummaria. Le procès servira à clarifier si les protagonistes de «Cuéntamehow arrivé» ont échappé aux impôts sur leurs revenus obtenus entre 2009 et 2015.

Le parquet demande 31 ans de prison et 10 millions d’euros d’amende à Ana Duato, tandis que la peine pour Imanol Arias pourrait atteindre 27 ans et 10 autres millions. Le juge Ismael Moreno a appelé à la fois avec 29 autres travailleurs et clients du bureau des impôts de Fernando Peña, l’avocat de Nummaria qui risque 298 ans de prison. Le mari et producteur de Duato, Miguel Ángel Bernardeu, figure également sur la liste des accusés.

Dans cette situation, l’actrice Il est rentré en avion de ses vacances en famille à Ibiza. À son arrivée à l’aéroport Adolfo Suárez de Madrid, Duato a fait quelques brèves déclarations aux médias, assurant qu’elle est « calme » face au processus judiciaire. « J’ai confiance en la justice. En attendant le moment de me défendre, je demande des assurances car cela va prendre beaucoup de temps« at – il expliqué en mots au magazine Hello!.

L’interprète, qui se serait rendue dans la capitale pour rencontrer ses avocats, comprend qu ‘ »il est important de faire confiance à la justice et à la présomption d’innocence« . Le Trésor considère que Duato a fraudé 1,9 million d’euros pendant sept ans, alors qu’il avait déjà payé le montant de 708 130 euros au début des inspections. Il a fini par demander » la tranquillité « devant un processus qui, selon lui, » va être long « .