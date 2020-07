Comète manquée NEOWISE? Vous pouvez toujours apercevoir l’ISS de ces villes indiennes. Lisez pour connaître le nom des villes !!

En mars 2020, des chercheurs ont découvert la comète Neowise, visible dans différentes parties du monde. Maintenant, si vous l’avez manqué, vous pouvez toujours apercevoir l’ISS de certaines des villes indiennes. Lisez l’article pour le savoir en détail.

En Inde, où pouvez-vous voir la comète?

Parmi les observateurs énergiques des étoiles se trouvait Krishna Raval, un millésime de 10 ans, qui a dit qu’il avait vu des films de l’ISS, mais qu’il était tout excité de l’avoir vu dans le ciel.

La Station spatiale internationale (ISS), le troisième objet le plus jaune du ciel après le soleil et la lune, est passée quelque part à 400 kilomètres du Gujarat mardi soir. Donner aux individus, en particulier à Ahmedabad et Rajkot, un bref aperçu de la merveille des technologies spatiales.

L’ISS s’est transformé en une touche brillante alors qu’il s’élevait de l’horizon sud-ouest à 20h35 et a disparu près de six minutes en retard dans le sens inverse.

Quels experts expliquent?

«En raison de sa manière avancée, l’ISS devient complètement perceptible ces jours-ci pour les personnes vivant à Ahmedabad et Rajkot. Les habitants de différentes villes du Gujarat ne l’auront probablement pas remarqué. Cela est essentiellement dû à la réalité, l’ISS n’a pas rapidement évité les frais généraux et est resté à un certain point », a déclaré Narottam Sahoo, du Conseil des sciences et technologies du Gujarat (GUJCOST).

« Ceux qui l’ont ignoré mardi, il y a un danger mercredi alors qu’il sera probablement vu pendant 6 minutes, à partir de 19h48 », a expliqué M. Sahoo. «C’est la première fois que je l’ai repéré. Cette forme énorme est une déclaration de la capacité de construction de l’humanité », a déclaré Jinal Zala, professeur adjoint dans une école d’ingénieurs.

L’alliance spatiale américaine NASA a indiqué que la comète est suffisamment efficace et qu’elle peut sembler être la Grande Comète de 2020. Si vous souhaitez discerner la comète, vous devez d’abord vous assurer d’avoir une vue claire de la frontière.

Lisez l’article pour en savoir plus sur la comète NEOWISE