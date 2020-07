Premier League : Avant Arsenal FC- Liverpool : Mesut Ozil, grandeur et décadence

L’Allemand n’a pas joué une seule minute pour les Gunners depuis le redémarrage de la Premier League – retrouvera-t-il un jour sa place à Arsenal ?

Que se passe-t-il avec Mesut Ozil et Arsenal ? A-t-il un avenir sous Mikel Arteta ? Ou cela va-t-il se prolonger péniblement jusqu’à la fin de son contrat ?

Le joueur de 31 ans, qui n’a plus qu’un an de contrat avec Arsenal, n’a pas joué une seule minute avec les Gunners depuis la reprise de la Premier League, le club ayant déclaré qu’il était absent en raison d’une blessure au dos.

En froid avec Arteta ?

Mais dans le dernier épisode de la saga Ozil, l’Allemand, qui jouait régulièrement avant que la pandémie de coronavirus n’arrête le football, semble avoir pris Arteta pour cible après avoir posté sur les médias sociaux qu’il était « prêt », avant le match d’Arsenal contre Liverpool mercredi.

htag/M1%C3%96?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw »>#M1Ö #YaGunnersYa — Mesut Özil (@MesutOzil1088) July 14, 2020

Alors, quelle est la prochaine étape pour Ozil ? Y a-t-il une possibilité de retour pour lui à l’Arsenal sous Arteta ? Les experts de Sky Sports Paul Merson et Alan Smith ont donné leur avis sur la situation, les deux estimant qu’il est trop tard pour qu’Ozil change son jeu pour s’adapter à Arsenal.

Un style incompatible avec le style de jeu d’Arteta

L’ancien attaquant d’Arsenal Paul Merson estime qu’il est trop tard pour qu’Ozil s’adapte au style des Gunners. Arteta cherche à solidifier l’équipe et à la rendre plus durable sur le plan défensif, et insiste sur le fait qu’Ozil est l’un des pires joueurs au monde quand votre équipe n’a pas le ballon…

When Mesut Özil did this against Liverpool in 2017/18 💥pic.twitter.com/zqZqj5CDrA — MÖS (@MesutOzilStats) July 15, 2020

« Je pense qu’Ozil est un excellent exemple de joueur qui doit jouer dans une bonne équipe, qui va être juste là, à dominer les matchs de football. Il doit jouer dans une équipe qui domine les matchs de football.

« Il ne peut pas jouer dans cette équipe d’Arsenal, voici pourquoi : il ne va pas changer son jeu maintenant qu’il a la trentaine, et Arsenal ne va pas changer leur jeu pour lui. Il n’est pas à la traîne, il ne poursuit pas les joueurs, et vous avez besoin de lui dans une équipe où vous recevez 70 % du ballon chaque semaine, et il jouera. Il faut que les joueurs l’entourent, qu’ils le laissent jouer.