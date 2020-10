« Il y a encore quatre matchs »

Le Rapid est déjà sous pression après deux matchs en Ligue Europa. Le finaliste autrichien a déçu jeudi à l’extérieur contre Molde FK, a perdu 0: 1 (0: 0) et est déjà à six points des rangs de promotion. Le seul point positif a été la performance du gardien de but Paul Gartler, qui avait étonnamment eu la préférence sur Richard Strebinger.

Strebinger avait montré des faiblesses ces dernières semaines, c’est pourquoi l’entraîneur Dietmar Kühbauer a choisi Gartler. Le joueur de 23 ans, qui n’a disputé que deux matchs en Bundesliga, l’a remercié avec un match sans faute. Il a maintenu son équipe dans le match avec quelques arrêts, mais n’a eu aucune chance quand Ohi Omoijuanfo a marqué (65e). « J’étais content d’être là, mais je ne peux pas en acheter beaucoup, une défaite 1-0 est une défaite 1-0 », a agacé Gartler.

Parce que les gens en face de lui ne passaient pas une bonne journée. A part quelques minutes avant la pause, Molde était clairement la meilleure équipe. Les champions norvégiens ont été plus forts en plaqués, plus sûrs sur le ballon et plus dangereux devant le but. Le fait qu’ils soient habitués au gazon artificiel du stade Aker était une bonne chose pour les locaux, mais ce n’était pas la seule raison de leur supériorité.

« Molde a montré qu’ils peuvent très bien combiner sur cette surface. Ils se sentent plus à l’aise sur ce terrain sans que j’essaie de trouver une excuse. Notre jeu n’était pas assez bon pour que nous puissions emporter quelque chose avec nous », a déclaré Kühbauer dans le pouls. -4 entretien. « Nous n’étions pas dans le match comme ça aujourd’hui, pas dans les duels, nous avons souvent perdu des secondes balles », s’est-il plaint.

Kühbauer sur Préparation rapide: « Trois jours comme un poisson mort »

Kühbauer n’a pas manqué de mentionner que les conditions du voyage dans l’extrême nord étaient tout sauf idéales. Rapid était déjà arrivé deux jours avant le match pour respecter les règles d’hygiène strictes en Norvège et a dû perdre du temps à l’hôtel. « Si vous traînez comme un poisson mort pendant trois jours », ce n’est pas la meilleure préparation, a souligné l’entraîneur du Rapid.

Dejan Ljubicic était très autocritique. « Surtout dans les 30 premières minutes, nous avons manqué de combativité, nous ne savions pas comment nous y retrouver, nous avons perdu beaucoup trop de duels. Et ce n’est pas possible contre un tel adversaire », a critiqué le capitaine. « Vous devez livrer, vous n’avez pas souvent la Ligue Europa, vous devez faire de votre mieux pour gagner le match. Ce n’était tout simplement pas suffisant », a déclaré Ljubicic.

L’ascension ciblée est donc difficile à réaliser. Arsenal, qui a battu le Dundalk FC 3-0 jeudi, et Molde détiennent chacun six points, mais le Rapid veut revenir avec une victoire la semaine prochaine lors de son match à domicile contre Dundalk. « Il y a encore quatre matchs. J’espère que nous pourrons obtenir nos premiers points jeudi, nous n’abandonnerons pas », a déclaré Kühbauer.

