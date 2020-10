Jessica Chastain, Anne Hathaway en vedette – / Film

Jessica Chastain et Anne Hathaway vont jouer les ménagères rivales dans le thriller psychologique Instinct des mères, le remake en anglais de Olivier Masset-Depassefilm belge de 2018 Duelles. Masset-Depasse dirigera ce remake en anglais, que Chastain produira également.

Jessica Chastain et Anne Hathaway ont joué dans des films ensemble auparavant – à savoir Christopher Nolan Interstellaire – mais nous n’avons jamais pu voir ces deux actrices talentueuses se croiser à l’écran. Maintenant, ils se déplacent de l’autre côté de la rue dans une banlieue idyllique des années 1960, où se déroule une «bataille psychologique des volontés». Chastain et Hathaway devraient jouer les étoiles l’un en face de l’autre dans Instinct des mères, Olivier Masset-Depasseremake en anglais de son propre film belge acclamé en 2018 Duelles. Le film suit deux meilleurs amis et voisins dont l’harmonie parfaite est brisée après un tragique accident.

Voici la connexion pour Instinct des mères:

Au début des années 60, les meilleurs amis et voisins Alice (Chastain) et Céline (Hathaway) mènent tous deux un style de vie traditionnel idyllique avec des pelouses bien entretenues, des maris et des fils prospères du même âge. L’harmonie parfaite de la vie est soudainement brisée après un tragique accident. La culpabilité, la suspicion et la paranoïa se combinent pour dénouer leur lien fraternel et une bataille psychologique des volontés commence alors que l’instinct maternel révèle son côté le plus sombre.

Écrivain Sarah Conradt (50 états d’effroi) s’apprête à adapter le scénario en anglais du film, basé sur le roman de Barbara Abel Derrière la Haine. Olivier Masset-Depasse dirige le remake après son film de 2018 Duelles a été un succès critique, remportant un record de 9 Magritte Awards de l’Académie belge, dont celui du meilleur film et du meilleur réalisateur.

« Il faut des acteurs du calibre de Jessica et d’Anne pour communiquer la complexité de ces deux rôles », a déclaré Masset-Depasse dans un communiqué. «La relation entre une mère et son enfant est le lien le plus puissant entre deux êtres humains. Lorsque ce lien est rompu, il remet en question la moralité conventionnelle et même la raison. Dans l’atmosphère à huis clos de l’Amérique des années 1960, Mothers ‘Instinct devient un terrifiant baril de poudre à haute pression. »

Ajoutait Sébastien Raybaud, fondateur et PDG d’Anton, qui va produire et financer le film: «Le public ne pouvait pas souhaiter un match-up plus dynamique à l’écran. Les deux rôles de personnages sont merveilleusement complexes et mettront en valeur l’incroyable éventail de talents de Jessica et Anne. Olivier a déjà fait ses preuves dans cette tournure du genre hitchcockien et nous avons une grande confiance en sa capacité à livrer un thriller convaincant.

Chastain produit le film aux côtés de Kelly Carmichael avec sa bannière Freckle Films, qui est également à l’origine du film d’espionnage international mettant en vedette Chastain. Le 355. C’est toujours formidable de voir des noms de premier plan comme Chastain utiliser leurs plateformes pour stimuler des créateurs moins connus aux États-Unis, et encore mieux que ce film rassemble Chastain et Hathaway, qui sont toujours des artistes engagés. Et la perspective de les voir jouer les mamans rivales? Cela ressemble au paradis des vampires.

Paul Nelson à Mosaic (Les autres gars) et Jacques-Henri Bronckart (Duelles) produisent également. Anton financera et produira entièrement le projet, et lancera les ventes mondiales du film lors du prochain AFM 2020 en novembre.

