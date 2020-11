Dans le 331e Derby de Vienne, l’éternel duel entre le Rapid Vienna et le FK Austria se poursuit ce dimanche. Rapid reçoit des renforts bien connus, l’entraîneur Dietmar Kühbauer est de retour sur le banc.

Plus récemment, l’entraîneur adjoint Manfred Nastl s’est occupé de l’équipe autour de Christoph Knasmüllner and Co. « Il meurt déjà d’envie de revenir. Il s’agit de la suprématie à Vienne. Lors d’un derby viennois, tout le monde est toujours électrifié », a déclaré Nastl.

« Ce n’était pas sympa, vous voulez faire votre travail », a déclaré Kühbauer dans une interview avec Couronne. Le joueur de 49 ans poursuit: « C’est à ce moment-là que vous réalisez à quel point travailler avec l’équipe vous manque. » Dans le tableau, les verts-blancs sont à la troisième place avec 17 points, l’Autriche est à la huitième place avec neuf points.

Entraîneur rapide Kühbauer: « Vous êtes comme un prisonnier »

« Vous êtes comme un prisonnier, vous n’avez aucune influence », a déclaré Kühbauer à propos de son séjour devant la télévision. « Sinon, vous pouvez intervenir depuis la file d’attente et dans la cabine. »

Le match de Ligue Europa contre Dundalk a rendu l’ancien joueur national autrichien satisfait, mais peu de choses devraient être améliorées. « Nous devons juste être plus concentrés, ils les ont presque ramenés dans le match », a déclaré Kühbauer.

Le formateur rapide peut également recourir à un prestataire de services. Selon toute probabilité, Marcel Ritzmaier sera déclaré apte.