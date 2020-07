Ibrahimovic se compare à Benjamin Button après une performance de deux buts – Football

in

L’attaquant irrépressible de l’AC Milan, Zlatan Ibrahimovic, s’est comparé au personnage de film Benjamin Button après avoir marqué deux fois lors d’une victoire 4-1 en Serie A à la Sampdoria. « Les gens me disent que je suis vieux et fatigué mais je ne fais que m’échauffer », a déclaré le Suédois de 38 ans à la chaîne de télévision de Milan après avoir porté son total à neuf buts en championnat depuis son retour pour un deuxième passage au club en Janvier.

«Je suis comme Benjamin Button, sauf que j’ai toujours été jeune, jamais vieux», a-t-il ajouté, faisant référence au personnage principal d’un film hollywoodien primé aux Oscars en 2008 sur un homme qui vieillit à l’envers.

Après avoir éprouvé des difficultés dans la première moitié de la saison, Milan n’a perdu que deux fois depuis l’arrivée d’Ibrahimovic.

« Il est évident qu’Ibra a été très important pour notre amélioration, même si ce n’était pas seulement son arrivée, c’était aussi le travail que nous avons fait les mois précédents », a déclaré l’entraîneur de Milan Stefano Pioli, dont l’équipe est sixième de Serie A.

Le contrat d’Ibrahimovic expire à la fin de la saison et Pioli a déclaré qu’il appartenait aux directeurs du club de négocier une prolongation.

«Je ne peux pas faire grand-chose du côté financier», dit-il. «(Ibrahimovic) me dit qu’il se sent bien, qu’il est heureux, et il le prouve avec le travail qu’il fait chaque jour.

