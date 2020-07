Ralf Rangnick avant de dire au revoir à Red Bull

Ralf Rangnick est apparemment sur le point de dire au revoir au cosmos du football Red Bull. Les deux parties négocient actuellement la résiliation de son contrat. Signale ça image et botteur.

Au final, tout a mis un terme à la collaboration lorsque Rangnick a négocié un changement avec l’AC Milan. Le joueur de 62 ans était en discussion avec le 18 fois champion d’Italie en tant qu’entraîneur et directeur sportif, mais le changement a échoué.

L’entraîneur de longue date de la Bundesliga avait travaillé avec beaucoup de succès au RB Leipzig en tant que directeur sportif et entraîneur jusqu’en 2019, menant les Saxons de la ligue régionale à la Ligue des champions. En 2019, il a quitté le RB Leipzig et est devenu le sponsor principal de Red Bull « Head of Sport and Development Soccer ».

Rangnick ne remplit apparemment plus complètement cette tâche. Né en Souabe, il est responsable du développement des sites RB aux États-Unis et au Brésil, entre autres, et ne peut effectuer ces tâches qu’en temps corona dans des conditions difficiles.