Le chemin pourrait être plus clair pour Leeds pour signer un blockbuster – .

Leeds United allait toujours avoir besoin d’un peu de chance dans sa poursuite annoncée d’Edinson Cavani.

ESPN Uruguay a affirmé que les Blancs avaient demandé à son agent d’amener le tireur d’élite sud-américain à Elland Road cet été.

Mais rappelez-vous, Cavani, en dépit d’être un agent libre, est un grand nom dans le monde du football et être un club nouvellement promu sans football de Ligue des champions n’aide pas du tout la poursuite de Leeds.

Là encore, le Bayern Munich semble avoir d’autres joueurs à l’esprit et que absolument aide le club du West Yorkshire, si c’est vrai.

Il a été rapporté par Le10 Sport que les géants allemands se sont penchés sur Cavani, mais la même publication affirme maintenant qu’ils sont dans la foulée de Wissam Ben Yedder.

Avec Robert Lewandowski fermement tueur à gages de premier choix à l’Allianz Arena, le Bayern ne signera pas Cavani et Ben Yedder – donc si c’est le dernier, le chemin est légèrement plus clair pour Leeds en ce qui concerne la capture de l’ancienne star du PSG et de Naples.

Bien sûr, ce n’est pas une science exacte et les choses peuvent changer très rapidement dans la fenêtre de transfert.

Mais moins les clubs d’élite s’intéressent à Cavani, mieux c’est pour Leeds – et le Bayern se concentrant sur Ben Yedder ne peut être qu’une bonne nouvelle pour Marcelo Bielsa, Victor Orta et Andrea Radrizzani.

