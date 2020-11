Höwedes, légende de Schalke: « Favre n’est pas un maître coach »

Après le match nul 2-1 du Borussia Dortmund contre le 1. FC Köln, Benedikt Höwedes doute que l’entraîneur du BVB Lucien Favre puisse mener le noir et le jaune au titre de Bundesliga. « De mon point de vue, Lucien Favre n’est pas un maître-entraîneur », a déclaré Höwedes dans le discours sur le football Doppelpass Sport1.

« Je pense qu’un autre entraîneur est nécessaire pour intervenir davantage dans les situations où un Sancho frappe quelque chose hors de la ligne », a déclaré Höwedes. Le capitaine de longue date de Schalke considère Favre comme un « bon entraîneur ». Cependant, BVB a besoin d’un « entraîneur qui pense plus offensivement ».

L’ancien joueur national Stefan Effenberg a pris le parti de Favre et lui fait confiance pour remporter le coup d’État du championnat avec le Borussia: « Pour moi, Favre est le meilleur, sinon le meilleur, dans le développement des jeunes joueurs. Le résultat viendra. Peut-être dans six mois, peut-être dans un an et demi. Le résultat sera le championnat. «

Des talents exceptionnels comme Jadon Sancho, Erling Haaland et Giovanni Reyna « bénéficieraient tout au long de leur carrière de pouvoir s’entraîner sous Favre », a déclaré Effenberg.