Le secrétaire à la Culture, Oliver Dowden, dit à Netflix d’ajouter des clauses de non-responsabilité à The Crown, avertissant les téléspectateurs qu’il s’agit d’une «  fiction  »

Le secrétaire à la Culture, Oliver Dowden, a exigé que la série Netflix The Crown soit accompagnée d’une clause de non-responsabilité indiquant clairement qu’il s’agit de «fiction». «C’est une œuvre de fiction magnifiquement produite, donc comme pour les autres productions télévisées, Netflix devrait être très clair au début c’est juste cela », a-t-il déclaré au Mail on Sunday.i dans le bulletin télévisé: ce que vous devriez regarder ensuite« Sans cela, je crains qu’une génération de téléspectateurs qui n’ont pas vécu ces événements ne prenne la fiction pour des faits. »Le ministre est attendu écrire au géant du streaming pour lui demander d’ajouter l’avertissement au début de chaque épisode.Certains épisodes comportent déjà des avertissements de contenu séparés en raison de la représentation du trouble alimentaire de la princesse Diana.Critiques Les commentaires de M. Dowden surviennent alors que la série est de plus en plus critiquée, créé et écrit par Peter Morgan. Certaines scènes fabriquées au cours de la quatrième saison ont été jugées dommageables pour la famille royale et le prince Charles en particulier. La suggestion que l’affaire entre Charles et Camilla Parker Bowles se soit poursuivie tout au long de son mariage a causé une consternation particulière. Il est apparu que Clarence House a été contraint de restreindre les commentaires sur ses canaux de médias sociaux à la suite de «horribles» trolls de la duchesse de Cornouailles, y compris des menaces de mort. En savoir plus La Couronne est-elle une histoire vraie? Voici à quel point les événements de la saison 4 sur Netflix sont historiquement précis. Le frère de la princesse Diana, Earl Spencer, a également appelé à un avertissement sur la série. Il a déclaré à ITV: «Cela aiderait énormément la Couronne si, au début de chaque épisode, elle déclarait que:« Ce n’est pas vrai mais est basé sur des événements réels ». Parce qu’alors tout le monde comprendrait que c’est un drame pour le drame. »« Agenda républicain »Certains proches du prince Charles auraient déclaré que la série faisait la promotion d’un« agenda républicain ouvert ». Le biographe royal Hugo Vickers a également été très critique de la série. «Depuis le début, la Couronne a été pleine non seulement d’inexactitudes, mais d’écarts clairs et délibérés par rapport à la vérité», a-t-il écrit dans The Mail on Sunday.Gillian Anderson joue Margaret Thatcher dans une scène de la saison quatre de The Crown (Photo: Des Willie / Netflix via AP) ‘Fictionalised’Emma Corrin, qui joue la princesse Diana, a souligné que la quatrième série était « fictive dans une large mesure ». Interrogée sur le bouleversement que la série avait provoqué, elle a déclaré à une émission de chat américaine: « Je pense pour tout le monde dans The Crown, nous essayons toujours de rappeler à tout le monde que … la série dans laquelle nous sommes est fictive dans une large mesure. « De toute évidence, elle a ses racines dans la réalité et en fait, mais les scripts de Peter Morgan sont des œuvres de fiction. » feu Margaret Thatcher ont frappé des scènes qui suggèrent qu’en 1990, elle a exhorté la reine à agir dans «l’intérêt national» en dissolvant le Parlement pour lui permettre de convoquer des élections générales dans un effort pour sauver son emploi. Lord Moore, biographe de Mme Thatcher , a déclaré que c’était «un très grave erreur de la Couronne. »Auparavant défendant son approche, M. Morgan a déclaré:« Nous faisons de notre mieux pour bien faire les choses, mais parfois je dois confondre [incidents] . . . Vous devez parfois renoncer à la précision, mais vous ne devez jamais abandonner la vérité. »Il a été rapporté que 29 millions de téléspectateurs se sont connectés au service de streaming pour regarder le drame dans la semaine suivant sa sortie au début du mois. Ce week-end, il est apparu que Netflix commencerait à déclarer les revenus générés par ses abonnés au Royaume-Uni, ce qui devrait augmenter la taxe qu’il paie dans le pays.J’ai contacté Netflix pour un commentaire.