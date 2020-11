Les cartes à collectionner les plus demandées d’Outlander

Quelles cartes devriez-vous choisir? Eh bien, cela dépend de vos intérêts particuliers dans le fandom, mais la demande et la disponibilité peuvent également entrer en jeu, surtout si vous avez un budget. En règle générale, les enchères eBay les plus actives actuellement concernent les jeux de cartes à collectionner non ouverts de la saison 4 et des précédents. Les cartes de garde-robe et d’autographes sont mélangées au hasard et les boîtes scellées garantissent qu’aucune carte n’a été échangée ou retirée. Depuis que la pandémie a éliminé les occasions de répondre aux Outlander jetées lors de conventions ou d’événements de presse, les cartes autographes sont désormais plus précieuses en tant qu’articles de collection.

Partager : Tweet