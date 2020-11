Apple M1 exécute Windows sur ARM plus rapidement que le Surface Pro X

Sur la base des nouveaux benchmarks, nous pouvons affirmer avec certitude que le processeur Apple M1 est impressionnant et qu’il exécute actuellement Windows 10 plus rapidement que le processeur fourni avec la gamme Surface Pro X de Microsoft.

Le processeur M1 basé sur ARM d’Apple est actuellement disponible sur le MacBook et le Mac Mini, et les appareils fonctionnant sur Apple Silicon sont déjà disponibles à l’achat. Apple n’est pas la seule entreprise à investir dans ARM pour ses ordinateurs, car Microsoft est l’une des premières à mettre en évidence les avantages des puces ARM en utilisant sa gamme Surface Pro X.

En 2016, Microsoft a officiellement commencé le travail sur « Windows 10 ARM » en mettant l’accent sur la durée de vie de la batterie et la connectivité Internet toujours connectée.

Windows 10 sur ARM est une version du système d’exploitation conçue pour s’exécuter sur du matériel ARM, tel que Qualcomm Snapdragon et Samsung Exynos. Techniquement, Windows 10 ARM devrait également être capable de fonctionner sur des processeurs Apple M1, mais cela n’arrivera que Microsoft est prêt à modifier le contrat de licence.

Sans surprise, les développeurs ont déjà réussi à exécuter Windows 10 ARM sur des processeurs Apple M1 via la virtualisation.

Les développeurs ont pu virtualiser Windows 10 ARM sur la puce Apple M1 à l’aide du service QEMU open-source, et il s’avère que la puce M1‌ est capable d’exécuter le système d’exploitation de Microsoft plus rapidement que la Surface Pro X.

Les résultats de Geekbench montrent que la puce M1 d’Apple a un score monocœur de plus de 1390 et un score multicœur de plus de 4769 lorsqu’il est testé avec Windows 10 ARM en virtualisation. D’autre part, Surface Pro X ne peut récupérer que le score 802 monocœur et le score multicœur 3104.

Cela suggère que le processeur d’Apple exécute Windows 10 en virtualisation plus rapidement que le Surface Pro X l’exécute en natif.

Les résultats ne semblent pas bons pour Microsoft et Qualcomm, étant donné que Windows 10 fonctionne via la virtualisation sur du matériel Apple.