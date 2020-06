« Hey, qu’est-ce qui se passe? S’il te plait regarde l’attaquant, c’est important »

Domenico Tedesco est entraîneur-chef du Spartak Moscou depuis octobre 2019. Avant que la ligue russe n’ose redémarrer après la pause corona le week-end prochain, le joueur de 34 ans a pris le temps d’interviewer SPOX et Goal. Le résultat est une discussion ouverte sur la carrière de Tedesco, un moment Schalke spécial et des principes tactiques.

Tedesco parle également de l’ex-protégé Leon Goretzka, d’une visite à la Juve, et il révèle pourquoi il s’est retrouvé dans le jet privé grâce à Andre Schürrle.

Monsieur TedescoÊtes-vous toujours un fan de manager de football passionné?

Domenico Tedesco: (rires) Je suis toujours fan, mais malheureusement je manque un peu de temps maintenant. Je l’ai joué intensivement pendant longtemps. Quand j’étais entraîneur de Schalke, je n’ai acheté que des joueurs de Schalke pour me mettre un peu de pression. J’avais complètement Schalke dans le jeu de manager. Au cours de la première année, la stratégie a bien fonctionné, j’ai donc récolté de bons points au cours du week-end. Au cours de la deuxième année, cela a malheureusement semblé un peu différent. Mon problème était aussi que tout le monde savait que j’aurais Schalke à leur arrivée sur le marché. C’était clair pour tout le monde: Tedesco paye encore deux millions de plus de toute façon, j’ai donc dû payer beaucoup pour les joueurs.

Vous avez dans votre carrière déjà Schalke s’entraîne et mène au vice-championnat, vous vous entraînez actuellement Spartak Moscou. Cependant, il n’était pas toujours clair que vous alliez commencer une carrière aussi réussie volonté.

Tedesco: Non, j’ai grandi dans des circonstances simples. Mon père est venu en Allemagne de Calabre en tant que travailleur invité dans les années 1980 et a travaillé comme imprimeur pour un journal. J’avais alors deux ans. Nous étions une famille de cinq personnes avec un père monoparental. Bien sûr, nous n’avions rien à voir avec le luxe, nous devions resserrer un peu nos ceintures. Pourtant, j’ai eu une grande enfance. Mes parents ont tout fait pour que nos enfants se portent bien. Tu nous as donné sa dernière chemise. Je leur en serai éternellement reconnaissant.

Domenico Tedesco: « Baggio et Del Piero étaient mes grandes idoles »

Quand le football est-il entré dans la vie de famille?

Tedesco: Très tôt. Dans l’appartement, oui. Le placard était notre portail, mais surtout nous avons rencontré des lampes ou des tableaux. Nous avons bafouillé comme un fou dans l’appartement. Quand j’en parle, j’entends encore mes parents gronder. Nous avons vraiment tout tourné. Mon frère cadet en particulier avait un bon sabot gauche.

votre Frère Umberto censé avoir été le plus talentueux de la famille, avec vous il a d’autre part jamais plus que ça Ligue d’État remis.

Tedesco: C’est vrai: mon frère était le meilleur botteur, je dois lui permettre ça. Ma principale préoccupation était le plaisir de courir sur le terrain de football. Je voulais être comme Roberto Baggio. Et plus tard comme Alessandro del Piero. C’étaient mes grandes idoles à la Juve, j’adorais les regarder.

On dit que vous avez tellement joué au football que vous étiez rivé à l’école.

Tedesco: Objection, ce n’est pas correct. (rires) Je suis allé au terrain de football juste après l’école et un petit déjeuner, surtout jusqu’à ce qu’il fasse nuit, mais je n’étais pas mal à l’école de toute façon. Je n’ai pas beaucoup appris, mais ma coupe aurait été suffisante pour aller au lycée. Mais ensuite nous avons décidé d’aller au collège, je préférerais être un bon élève que d’avoir des problèmes au gymnase. Après le lycée, j’ai fait un apprentissage commercial dans une petite entreprise, j’ai fait mon bac et j’ai ensuite étudié le génie industriel. À un moment donné, il a cliqué et j’ai commencé à investir davantage dans la formation et à me concentrer sur elle, à partir de ce moment, tout allait bien.

Domenico Tedesco: « Les enfants ne peuvent pas devenir des distributeurs de passeports »

En plus de vos études, vous avez reniflé l’industrie automobile puis commencé chez un fournisseur Daimler. Quelle était cette fois

Tedesco: Un très instructif. J’ai fait tout mon possible. J’ai mis les systèmes d’échappement sur les étagères de l’entrepôt et j’ai ensuite traité des moteurs et du confort de conduite. Mais le plus important était de travailler en groupe. Il faut aussi pouvoir y écouter, il faut se parler beaucoup et il faut avoir d’autres personnes. J’en profite encore aujourd’hui.

Le football a toujours été avec toi tout le temps. Vous avez commencé à former des équipes de jeunes dans votre club de village.

Tedesco: J’ai regardé beaucoup de football. Barca, Ajax, Bayern, Inter – J’ai vu tous les matchs et j’ai essayé de le faire avec mes garçons. Bien sûr, j’ai admiré Pep Guardiola et le jeu de passes au Barça et je m’en souviens encore très bien. J’ai essayé de rendre les enfants amusants, mais aussi de les empêcher de devenir des distributeurs de passeports. Les enfants ne doivent pas devenir des machines à passeport – ils doivent avoir la liberté de se développer. C’est extrêmement important. J’ai également apprécié les équipes de Jose Mourinho. Ses équipes ont dominé les matchs de contre-attaque. Et ses joueurs sont toujours en feu pour lui. Cela m’a impressionné.

Comment êtes-vous devenu entraîneur des jeunes au VfB Stuttgart?

Tedesco: J’ai simplement appliqué aveuglément.

C’est aussi simple que ça?

Tedesco: J’ai eu l’avantage de connaître quelqu’un chez VfB, donc il y a eu des contacts. J’ai demandé s’il y avait une possibilité et deux semaines plus tard, il y avait une option pour rejoindre l’U9 en tant qu’entraîneur adjoint. Cela s’est ensuite transformé en neuf ans de jeunesse VfB. Parfois, c’était une période brutale. J’étudiais encore à l’époque. J’étais en cours jusqu’à 15 heures, puis je devais être à Cannstatt pour m’entraîner l’après-midi. Et chaque week-end, nous avons joué des tournois avec les garçons. Il n’y avait rien à célébrer.

Domenico Tedesco sur les jalons en tant qu’entraîneur des jeunes: « Le millésime 2000 du VfB est vraiment exceptionnel »

Ce qui est intéressant: la saison dernière, le U9, avec lequel vous avez commencé au VfB, est devenu le solide U19 qui a remporté la Coupe DFB junior et a également manqué le championnat d’Allemagne. Quels souvenirs en avez-vous?

Tedesco: Le millésime 2000 du VfB est vraiment exceptionnel. Il est incroyablement difficile d’en obtenir un du U9 au U19, sans parler des professionnels, mais j’avais quelques gars dans le U9 qui sont allés bien loin. Florian Kleinhansl ou Eric Hottmann par exemple, Luca Mack a ensuite rejoint l’U13. Après mon coaching adjoint à l’U9, j’étais à la tête de l’U10, co de l’U11 puis à la tête de l’U13. C’est génial comme le temps passe. Je vois toujours les garçons siffler devant mes yeux à l’âge de 9 ans. Je me souviens aussi comment nous avons remporté un tournoi super rempli à Neubrandenburg avec les U13. Ou comment nous avons atteint la finale avec les U17 et n’en avons obtenu qu’une grâce à un BVB assez fou.

0: 4 et au BVB sous Hannes Wolf, des garçons comme Christian ont joué Pulisic, Jacob Bruun Larsen ou Felix Passer la peinture.

Tedesco: Il ne se passait pas grand-chose. Mais ce fut quand même un grand succès. Quand je pense à mon temps au VfB et ensuite à Hoffenheim: Bien sûr, beaucoup parlent d’Aue et surtout de Schalke, mais honnêtement: ces moments dans ma jeunesse, à commencer par le U9, ont été de grands jalons personnels et des succès pour moi, ils ont Ça signifie beaucoup pour moi.

Vous parlez à Aue. Erzgebirge Aue était plongé dans la bataille de relégation en 2017 et a pris le risque pour faire venir un entraîneur U19 de 31 ans de Hoffenheim en tant que sauveteur. Le président Helge Leonhardt a pris la parole à l’époque de vous faire son officier.

Tedesco: (rires) Un Helge Leonhardt typique. Toute l’Allemagne connaît ses paroles. C’est un gars formidable, tous les joueurs l’aiment et l’apprécient. Je le savais déjà lors de la première interview: je voudrais travailler pour ce président. Le temps à Aue était incroyable. Tout était bien. Avec Christian Tiffert, nous avions un leader qui était non seulement exceptionnel en tant que joueur, mais surtout en tant que capitaine. Il a avancé sans dire grand-chose. Mais quand il a dit quelque chose, il était assis. Nous avons eu Pascal Köpke et Dimitrij Nazarov dans la tempête, qui ont marché. Nous avions un Clemens Fandrich sur les six qui marchait. Et au fond de la porte se tenait Martin Männel, qui a tout sorti, peu importe à quel point nous étions sous pression. Je pourrais continuer avec la liste pendant un bon moment. Nous y avons cru et avons obtenu un vrai run lors de mon premier match après avoir battu Karlsruhe.