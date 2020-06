Vous ne verrez plus les supercars Lamborghini aux salons de l’automobile

Lamborghini a annoncé qu’à l’avenir, ils ne participeront plus aux salons automobiles internationaux, mais auront plus d’événements et d’activités centrés sur le client pour une meilleure interaction avec les clients potentiels.

Les constructeurs de supercars comme Lamborghini et Ferrari ont énormément attiré les foules lors des salons automobiles internationaux et les amateurs se rassemblent en grand nombre lors de ces salons automobiles pour découvrir leurs voitures préférées en chair et en os. Cependant, au fil des ans, de nombreux constructeurs de supercar se sont retirés des salons automobiles de haut niveau et le dernier constructeur à rejoindre cette tendance sera Lamborghini. Le constructeur italien de supercar a annoncé qu’il ne participerait plus aux futurs salons internationaux de l’automobile avec un changement de stratégie marketing se déplaçant vers la marque, concentrant plutôt ses énergies sur des activités plus centrées sur le client.

Lamborghini a décidé d’abandonner les salons automobiles car ils croient de plus en plus qu’avoir une relation intime avec leur client est la clé et que les salons automobiles ne correspondent plus à leur philosophie. Bien que ces supercars attirent beaucoup de monde, ce sont surtout des amateurs qui souhaitent avoir un aperçu de leur supercar préférée au lieu de clients potentiels. Les énormes sommes d’argent nécessaires à l’installation de ces pavillons dans les salons automobiles deviennent ainsi une dépense plutôt qu’un investissement.

Lamborghini a également annoncé que le salon de Francfort 2019 qui a vu le dévoilement du Sian était le dernier événement grand format du constructeur automobile. À l’avenir, Lamborghini se concentrera de plus en plus sur l’interaction avec les clients par le biais d’événements exclusifs centrés sur le client. Cela les verra participer davantage à des événements tels que Pebble Beach et Goodwood. L’entreprise intensifiera également ses efforts pour organiser des événements spécialement organisés pour ses clients. Ils croient que se reconnecter physiquement avec leurs clients à travers des soirées et des expériences spéciales sera une pratique pour eux.

Le constructeur automobile italien aborde également le fait que, comme les clients évoluent également, il y a un besoin accru de sensibilisation à la marque parmi les clients. Ils croient que cette exigence peut apparemment être satisfaite en organisant des activités dédiées aux propriétaires. Et tandis que les événements physiques resteront le principal objectif de la marque, la société s’efforce également de tirer parti de plus en plus d’outils numériques tels que la réalité augmentée (AR) et la réalité virtuelle (VR). Ces outils, selon eux, permettront aux clients de mieux comprendre leurs voitures et aideront également les fans et les amateurs à interagir davantage avec la marque.

Le responsable marketing de Lamborghini a également révélé que le jeune groupe démographique était devenu une clientèle importante pour la marque. Environ 20% des propriétaires de Lamborghini ont aujourd’hui moins de 30 ans. La marque considère leur contribution comme un outil important dans l’élaboration d’une stratégie marketing prédictive. C’est la raison pour laquelle Lamborghini a également conclu un partenariat avec plusieurs acteurs dans un domaine diversifié. Prenez la gamme de produits de Lamorghini par exemple ou leur association avec Sony et Microsoft pour des jeux comme Gran Turismo sur PlayStation et Forza Motorsport sur Xbox. À l’avenir, voir votre supercar préférée en chair et en os dans les salons de l’auto deviendra alors une chose du passé.

