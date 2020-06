Ce nom alternatif Quibi est en fait pire que Quibi – / Film

L’une des pires choses à propos de Quibi est son nom. La plate-forme de streaming mobile menait déjà une bataille difficile juste pour expliquer le concept de son application aux utilisateurs potentiels, mais elle est ensuite allée jeter un faux mot absurde – abréviation de «bouchées rapides» – dans le mélange en plus de cela.

Mais il s’avère que « Quibi » n’était pas le premier choix pour le nom de l’application. Le choix initial a été bien pire.



Avant que Quibi ne choisisse le «Quibi» idiot pour son nom, le titre de travail de la société était NewTV. C’est assez stupide aussi, mais au moins ce n’est pas aussi mauvais que ce que le co-fondateur Jeffrey Katzenberg voulait à l’origine le nommer. Heureusement, PDG Meg Whitman était là pour arrêter sa pire impulsion. Selon le Wall Street Journal:

Les dirigeants voulaient un nom qui reflète la stratégie de l’entreprise. M. Katzenberg était initialement partisan de «Omakase», un terme utilisé pour décrire des sushis de haute qualité sélectionnés par le chef. Mme Whitman n’était pas en faveur. Les deux ont convenu de le mettre de côté. L’entreprise a embauché une société de stratégie de marque, Siegel + Gale, qui a aidé à trouver le nom Quibi – abréviation de «bouchées rapides».

Nous pensions que Quibi était mauvais? Nous ne savons pas à quel point nous l’avons ici dans le monde Quibi. Peut tu imaginer si le service s’appelait Omakase? Les conversations d’appropriation culturelle à elles seules semblent être un drapeau rouge évident, mais Katzenberg ne pensait évidemment pas que ce serait un problème. Et bien que les résidents des côtes des États-Unis connaissent peut-être les termes de sushi, j’imagine qu’une énorme majorité de citoyens n’a jamais entendu ce mot auparavant, de sorte que les points les plus fins de sa signification seraient perdus de toute façon.

Dans un monde non pandémique, je peux voir à quel point Quibi aurait pu bien paraître sur le papier. Courtes rafales de contenu créées par certains des plus grands noms de l’industrie du divertissement, parfaites pour la consommation en prenant le métro ou en faisant la queue pendant votre pause déjeuner? Bien sûr, pourquoi pas. Au lieu de cela, une combinaison du coronavirus, de la programmation terne de Quibi et probablement d’une douzaine d’autres facteurs a fait que l’application ne fonctionne pas aussi bien que prévu – et c’est un euphémisme. La société a levé 1,75 milliard de dollars auprès d’investisseurs, mais en octobre, un milliard de cette somme devrait déjà être dépensé. La pièce WSJ suggère que 200 millions de dollars de financement supplémentaires devront être acquis pour que l’application continue de fonctionner … et lorsque les gens sentent l’échec dans le monde du divertissement, il est rare que les bailleurs de fonds sautent avec enthousiasme. Quibi pourrait finir par survivre, mais il semble certainement avoir plus de problèmes que nous ne le pensions.

