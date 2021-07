Le henné : la teinture végétale pour donner couleur et brillance aux cheveux

Utilisé depuis des milliers d’années, le henné est la teinture capillaire naturelle par excellence. Fabriqué à partir de plantes, il présente de nombreux avantages mais il y a aussi quelques particularités à prendre en compte. Betanews vous présente les avantages et les inconvénients de son utilisation.

Avantages et limites du henné comme coloration végétale pour les cheveux

Avantages du henné

Appliqué des racines jusqu’aux pointes aide à revitaliser et protéger le cuir chevelu, en aidant à contrôler la production d’huile. Cela entraîne une action protectrice et l’incidence des pellicules et de la chute des cheveux est réduite.

il est totalement naturel et ses molécules sont compatibles avec la kératine du cheveu ce qui permet de l’appliquer fréquemment pour fournir brillance et texture aux cheveux.

Le henné est un produit végétal. Il existe pour teindre les cheveux et s’il est pur les effets indésirables sont pratiquement inexistants et il peut être utilisé fréquemment.

Protégez également vos cheveux des agents extérieurs (vent, soleil, etc.).

Il ajoute du volume aux cheveux, parfait pour donner du corps aux cheveux raides.

Il ne présente aucun risque pour les femmes enceintes, un avantage pour entretenir la couleur des cheveux pendant ces mois.



La poudre de henné est mélangée à de l’eau et on obtient une pâte végétale que l’on applique sur les cheveux.

Quelques limites du henné

Il offre une gamme limitée de couleurs : bruns, rougeâtres, acajou et orange.

Il ne blanchit pas, c’est-à-dire qu’il n’est pas capable de teindre les cheveux du foncé au clair. Il ne couvre pas les cheveux gris, il ne fait que les nuancer.

Tenez compte de l’état de vos cheveux avant d’utiliser le henné, car sur des cheveux teints ou décolorés le résultat peut ne pas être optimal.

Étant une substance naturelle, il disparaît avec les lavages successifs et ne durera pas aussi longtemps qu’un colorant chimique. Il dure généralement 15 jours.

Lors de son application, l’utilisation de gants en latex ou en plastique est recommandée pour éviter que les mains ne se tachent.

Le vrai henné est de couleur verdâtre, faites très attention à celui que vous achetez car il peut souvent être mélangé avec des ingrédients chimiques pour rendre son application plus efficace.

Quels sont les hennés les plus vendus ?

Le henné est vendu sous forme de poudre, qui mélangée à de l’eau chaude produit une pâte qui peut être appliquée facilement et en toute sécurité. On découvre quels sont les hennés les plus vendus pour donner aux cheveux couleur, brillance et volume de manière naturelle.