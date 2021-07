Good Girls saison 4 : on connait enfin la date de sortie officielle sur Netflix !

Comme vous le savez peut-être, ou pas, la saison 4 de Good Girls a été diffusée sur NBC, et le dernier épisode est sorti ce 22 juillet. Cependant en France, nous n’avons pas encore eu l’occasion de voir les derniers épisodes de la série suivant Beth, Annie et Ruby et Rio car c’est sur Netflix que Good Girls est diffusée en France, après sa sortie sur la chaîne américaine. Mais on a une bonne nouvelle, la date de sortie de la saison 4 de Good Girls a été fixée et dévoilée et c’est pour très bientôt !

Le crime est peut-être le genre le plus intriguant qui existe dans le monde de la télévision. Avec des séries comme Mindhunter, Breaking Bad et Les Sopranos, qui ont rassemblé tant de téléspectateurs, la liste des séries s’est allongée avec le temps. Le thème contemporain qui a été observé est l’infusion du drame policier dans la comédie, ce qui constitue Good Girls. La série suit trois femmes qui décident de se la jouer breaking Bad à la suite de problèmes financiers qui les accablent.

Le trio, composé de Ruby, Annie et Beth, décide de lutter contre le système en exécutant un hold-up dans une épicerie, ce qui les pousse de manière alarmante dans le monde du crime à enjeux élevés dirigé par d’autres acteurs. La série a été comparée à plusieurs reprises à Breaking Bad, qui présente des similitudes avec Good Girls en ce qui concerne le style de tournage et les thèmes abordés. Il n’est donc pas étonnant que cette dernière ait réussi trois saisons et qu’elle soit prête à revenir avec une autre. Si vous êtes curieux de connaître la saison 4 de Good Girls, voici tout ce que vous devez savoir.

Quand va sortir la saison 4 de Good Girls sur Netflix en France ?

Good Girls saison 4 a commencé à être diffusé depuis le 7 mars 2021 sur NBC, à raison d’un épisode par semaine, avec une pause, allongeant ainsi l’attente puisque le dernier épisode a été diffusé ce 22 juillet. Mais on a eu une bonne surprise lorsque Netflix a sorti son habituel calendrier des sorties du mois. Ainsi, on a pu voir que la saison 4 de Good Girls sort sur Netflix le 30 août 2021.

Casting de la saison 4 de Good Girls

Le casting de Good Girls est mené par Christina Hendricks, qui incarne Elizabeth “Beth” Boland (née Marks), une femme au foyer avec quatre enfants. Mae Whitman joue le rôle d’Annie Marks, la jeune sœur de Beth et une mère célibataire. Retta joue le rôle de Ruby Hill, la meilleure amie de Beth et d’Annie, qui est aussi une serveuse aux prises avec des factures médicales concernant la maladie rénale de sa fille. Le trio est prêt à revenir pour la quatrième saison alors qu’il s’enfonce dans des problèmes plus profonds avec les deux côtés du monde du crime – les organisations criminelles et la loi.

Ils sont rejoints par d’autres membres du casting des saisons précédentes, à savoir : Matthew Lillard, qui joue Dean Boland, le mari infidèle de Beth qui gère mal son argent. Manny Montana incarne Christopher AKA Rio, un criminel de haut rang à la tête d’une entreprise de blanchiment d’argent. Reno Wilson joue Stanley Hill, un policier et le mari de Ruby. Lauren Lapkus a un rôle majeur dans la saison 3 en tant qu’agent du FBI, Phoebe Donnegan, dont le plan principal est de faire tomber les “Good Girls”. Il est fort probable qu’elle reprenne son rôle dans la saison 4.

Jonathan Silverman joue le rôle de Dave, un membre des services secrets qui cherche également à faire tomber le trio. Lidya Jewett et Isaiah Stannard devraient également revenir dans la saison 4 dans les rôles de Sara Hill et Ben Marks, respectivement. Il n’est pas confirmé si James Lesure (agent du FBI Jimmy Turner) et David Hornsby (Leslie Peterson) reprennent leurs rôles respectifs dans la prochaine saison. D’autres acteurs des saisons précédentes pourraient également faire leur apparition.

Intrigue de la saison 4 de Good Girls

Le final de la saison 3 de Good Girls nous a laissé sur un cliffhanger avec une fin qui nous a fait désirer la suite. Phoebe réussit à obtenir le téléphone de Ruby, qui pourrait l’aider à démasquer les filles. Elle se dirige vers le parc où Ruby, Beth et Annie se réjouissent de leurs accomplissements. Mais quelque chose est troublant, car les femmes détournent les questions de Phoebe et déroutent les téléspectateurs en même temps.

La quatrième saison pourrait se concentrer sur la mission de Phoebe pour arrêter les filles. Maintenant qu’elle a le téléphone de Ruby, elle pourrait s’intéresser de plus près à leurs activités criminelles passées et présentes. Elle cherchera probablement à obtenir l’aide de Dave, qui pourrait mettre à contribution son temps et ses ressources pour rétablir la justice. Les mamans vont certainement se retrouver dans une situation difficile, et il sera intriguant de les voir relever un autre défi.

Pour rappel, Good Girls saison 4 sera disponible en streaming sur Netflix à partir du 30 août 2021.