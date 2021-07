Netflix : les séries et films à regarder ce week-end du 23 juillet

Comme chaque semaine, Netflix ajoute des nouveautés à son catalogue. Bien que les cinémas soient en pleine effervescence, ce week-end du 23 juillet ne déroge pas à la règle et la plateforme de streaming nous propose de nouveaux contenus. Entre documentaires, films et séries, tout le monde y trouvera son compte. Nous avons sélectionné pour vous 4 programmes à regarder ce week-end du 23 juillet sur la plateforme de streaming et c’est du lourd !

La conclusion de la trilogie Arcadia de Guillermo del Toro est arrivée sur Netflix. Chasseurs de Trolls : Le réveil des Titans verra les héros d’Arcadia s’unir pour protéger l’humanité du maléfique Ordre Arcane, qui utilise sa magie noire et incontrôlable pour invoquer d’anciens Titans qui menacent de détruire le monde.

La saison 2 de la série télévisée policière espagnole Sky Rojo est désormais disponible en streaming sur Netflix ce week-end. La série suit trois femmes qui s’enfuient en quête de liberté tout en étant poursuivies par Moisés et Christian, les hommes de main de Romeo, le proxénète et propriétaire du Club Las Novias – mais maintenant les chasseurs seront les chassés. Les vedettes de Sky Rojo sont Verónica Sánchez, Lali Espósito et Yany Prado.

Blood Red Sky de Netflix (également connu sous le nom de Transatlantic 473) est un film d’horreur réalisé par Peter Thorwarth. Il raconte l’histoire d’une femme atteinte d’une maladie mystérieuse qui est forcée d’agir lorsqu’un groupe de terroristes tente de détourner un vol transatlantique de nuit. Afin de protéger son fils, elle devra révéler un sombre secret et libérer le monstre intérieur qu’elle s’est efforcée de cacher.

Il est temps de retourner au château Grayskull. Mais ce n’est pas n’importe quelle histoire des Maîtres de l’Univers. Il s’agit de la bataille finale entre le bien et le mal, qui fait directement suite à la série classique des années 1980. Le talent qui se cache derrière est suffisant pour que les nouveaux venus et les vétérans soient enthousiastes : La main directrice merveilleusement geek de Kevin Smith est soutenue par les voix de Mark Hamill, Lena Headey et Sarah Michelle Gellar. Si l’on ajoute à cela une animation lumineuse et cinétique, on obtient un classique des temps modernes qui réinvente avec brio Musclor pour une nouvelle génération.