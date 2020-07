HBO prépare un redémarrage de «En thérapie»

La nouvelle normalité implique de nouveaux paris, ou la récupération de formules qui s’ajustent à la situation provoquée par la crise des coronavirus. Alors que le tournage a repris en Espagne, aux États-Unis – le pays le plus touché par la pandémie – ce progrès n’a pas encore eu lieu. Et pendant la longue attente, HBO a trouvé une solution possible pour rouler sans mettre en danger les personnes impliquées: Récupérez les séances ‘En thérapie’.

Dane DeHaan et Gabriel Byrne dans ‘En thérapie’

Comme TVLine a progressé, Le réseau WarnerMedia envisagerait un redémarrage du drame basé sur le format israélien «BeTipul», créé par Hagai Levi, responsable de «The Affair» et du futur remake de «Scenes from a Marriage». La version américaine a été diffusée entre 2008 et 2010, s’étalant sur trois saisons, au cours desquelles des épisodes du Dr Paul Weston (Gabriel Byrne) ont été montrés prenant soin de ses clients et visitant son propre thérapeute.

Pour l’instant, ce retour n’est qu’une possibilité, puisque la chaîne de paiement n’a pas fait de déclaration à cet égard pour donner officiellement le feu vert au projet. Par conséquent, les détails sur le rendement hypothétique sont rares, et il n’est même pas clair si Byrne reviendrait pour donner vie à Weston ou si, à la place, vous parieriez sur un nouveau protagoniste.

Anti-virus

Cette résurrection inattendue prend tout son sens au moment où nous vivons, où les mesures imposées pour empêcher la propagation du coronavirus ont imposé une nouvelle réalité au tournage télévisé. «En thérapie» serait une sorte d’oasis dans ce monde de restrictions, car, en raison de son cadre et de sa nature, les épisodes ils sont développés principalement avec des dialogues entre deux personnages qui sont commodément séparés, de sorte que la distance de sécurité serait respectée sans problème.