Yakuza: Like a Dragon PEGI, les classements ESRB ignorent la version PS5 spéculée

Il est de plus en plus probable que les fans de PlayStation devront se contenter d’une version de la génération actuelle lorsque Yakuza: Like a Dragon sera lancé dans l’ouest cette saison des vacances. Le jeu a été confirmé pour PlayStation 4, PC, Xbox One et Xbox Series X de nouvelle génération, mais une version PlayStation 5 n’est nulle part en vue. La raison de cela n’est pas claire – nous n’avons pas encore reçu de réponse de SEGA sur le sujet – et maintenant encore plus de preuves que cette édition pleine d’espoir de la huitième entrée dans la franchise principale de Yakuza n’existe tout simplement pas a fait surface.

Comme l’a remarqué Gematsu sur Twitter, les débuts du protagoniste Ichiban Kasuga ont été notés à l’ouest par l’ESRB et le PEGI pour PS4, PC, Xbox One et Xbox Series X. Bien sûr, la PS5 est absente de cette gamme. de consoles. Ceux qui achèteront la prochaine plate-forme de Sony au lancement pourront jouer à Yakuza: Like a Dragon grâce à la rétrocompatibilité, mais les chances d’une version native dotée d’améliorations graphiques semblent désormais être à leur plus bas niveau. Microsoft a déjà confirmé que le jeu sera un titre de lancement de la Xbox Series X, donc la probabilité qu’il sorte à proximité de la PS5 est très élevée.

Êtes-vous heureux de vous contenter de jouer à Yakuza: Like a Dragon grâce à la rétrocompatibilité, ou avez-vous toujours espoir d’une version native de nouvelle génération pour la prochaine console de Sony? Débattez dans les commentaires ci-dessous.