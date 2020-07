Debian 9.13 Publié en tant que mise à jour finale pour étirer la version de Linux.

Ceux d’entre vous qui ne savent pas! Debian est un système d’exploitation équivalent à Linux, le même que le système d’exploitation Windows. Créé pour les utilisateurs plus techniques et avancés avec une interface utilisateur et des fonctions orientées commandes plutôt que des fenêtres conviviales. La mise à jour Debian 9.13 sert de dernière mise à jour pour la série Debian GNU / Linux 9 «Stretch». Fin du support de la génération actuelle de la série Linux «stretch». Résolution de nombreux problèmes de performances, de bogues, de mises à jour logicielles et de correctifs de sécurité. Le rendant compatible avec les logiciels confrontés à de graves bugs et problèmes. Cela étant dit, lisez la suite pour savoir quelle version 9.13 contient diverses fonctionnalités et corrige plusieurs corrections de bogues dans la dernière version.

Le support de Debian 9.13 est-il terminé?

Cela peut sembler choquant pour les utilisateurs qui sont à l’aise avec cette version du système d’exploitation. Oui! avec cette dernière mise à jour, Debian abandonne le support de la série «stretch». Mais en mettant fin au support d’une bonne manière avec la publication de la dernière mise à jour 9.13. Cinq mois après la mise à jour de 9.12 corrigeant de nombreux problèmes avec le système d’exploitation et les correctifs de sécurité. La société exhorte les utilisateurs à utiliser Debian 10 pour la prise en charge de nombreuses applications garantissant stabilité et sécurité.

Quelle autre fonctionnalité Debian 9.13?

Debian OS est sorti pour la première fois en 2017 et a servi de nombreux utilisateurs, offrant une stabilité durable avec de solides mesures de sécurité pour protéger vos données. Prise en charge de nombreuses architectures matérielles comme amd64 (Intel 64 bits) pour armer et PowerPC. Et contient de nombreux correctifs tels qu’un correctif de débordement de tas pour le serveur libvnc. Et solution de contournement de la rétrogradation du fichier de microcode Intel sky lake pour corriger le blocage au démarrage du système d’exploitation dans certains processeurs. Mise à jour des pilotes NVIDIA pour les correctifs de sécurité et la publication du nouveau ClamAV pour corriger les bogues. Ainsi que les correctifs de dépassement de la mémoire tampon du serveur d’impression CUPS et le correctif du problème de déni de service D-Bus. Et d’autres correctifs généraux pour les problèmes de bogue et de sécurité.

Bien que le support Debian 9 cesse. Tout espoir n’est pas perdu car les utilisateurs peuvent passer à Debian 10 pour une interface utilisateur plus conviviale et une architecture prise en charge pour le matériel plus ancien. Et la prochaine Debian 11 qui est toujours en cours de développement et la version finale sortira en 2021.