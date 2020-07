PS5: les jeux cross-gen freinent les innovations, selon Sony

Même si les jeux cross-gen s’offrent souvent en cas de changement de génération, Sony les voit aussi comme un frein aux innovations. En se concentrant sur différentes générations, le potentiel de la nouvelle génération ne peut être pleinement exploité.

C’est ce qu’Eric Lempel, responsable du marketing mondial PlayStation chez Sony, a déclaré lors de la récente intervention sur le contrôleur DualSense. En conséquence, il est nécessaire de tracer une ligne claire entre les générations, car on ne peut pas toujours prendre chaque expérience dans la nouvelle génération.

C’est entre autres avec Ratchet & Clank: une rupture d’Insomniac Games qui a déclaré dès le début que ce jeu ne sera possible que sur PlayStation 5. Ce ne sont pas seulement des temps de chargement plus rapides, etc., certaines choses ne sont parfois possibles qu’avec les nouvelles technologies pour offrir l’expérience souhaitée.

À Ratchet & Clank: une rupture c’est, par exemple, sauter entre les mondes qui fonctionne de manière absolument transparente – cela nécessite un nouveau matériel, une nouvelle puissance, de nouvelles fonctionnalités pour que l’expérience globale soit correcte à la fin. Ceci combiné avec le lancer de rayons, l’audio 3D ou les fonctionnalités du contrôleur DualSense ne pourrait jamais être réalisé sur la PS4. Ce sont ces choses qui parlent absolument pour une nouvelle génération.