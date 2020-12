Hansa Rostock contre Türkgücü Munich maintenant dans le téléscripteur en direct

Lors du match de rattrapage de la 9e journée de match, Hansa Rostock accueille aujourd’hui l’un des meilleurs grimpeurs avec Türkgücü Munich. Chez SPOX, vous pouvez suivre le duel de poursuite de la 3e ligue dans le téléscripteur en direct.

Cet article sera mis à jour en permanence.

Hansa Rostock – Türkgücü: 3e championnat maintenant dans le téléscripteur en direct – 1: 0

Tor: Bahn (7./Foulelfmeter)

19 .: Les invités sont désormais mieux en mesure de garder Hansa Rostock loin de leur propre objectif. Cependant, cela ne conduit pas à des actions plus offensantes pour TGM. La rencontre persiste actuellement beaucoup entre les deux zones de pénalité.

16 .: Türkgücü Munich obtient au moins un corner. Cependant, il colle déjà à l’espace de cinq mètres et est clarifié.

15 .: Le jeu est temporairement interrompu car Bentley Bahn a besoin d’un traitement. Un adversaire n’est pas responsable de cela.

13 .: Lorsque Korbinian Vollmann tire à distance, la tentative demeure. René Vollath a paré la conclusion en toute sécurité.

dix.: Une phase initiale forte pour Hansa Rostock, qui a tout sous contrôle sauf l’échec de Markus Kolke. Les invités sont toujours un pas trop tard et sortent rarement de leur moitié.

7.: Toooooorrrrr !!! HANSA ROSTOCK – Türkgücü Munich 1-0 – buteur: Bentley Baxter Bahn. Cette chose est à l’intérieur! Le fautif se donne un coup de pied et pousse le ballon dans le coin gauche, tandis que René Vollath se dirige vers le coin droit.

6 .: Tir de pénalité! Maintenant, Patrick Schwengers souligne le point. D’autre part, Aaron Berzel fait tomber la Bentley Bahn à la ligne de base. La décision est absolument correcte!

4 .: Phew! Bonne chance pour l’équipe locale! Marius Kolke joue une mauvaise passe dans les pieds de Mounir Bouziane depuis la surface de réparation. Il tire vers la porte et est arrêté par Jan Löhmannsröben. Le Rostock frappe Boouziane du bon pied, mais le coup de sifflet reste silencieux – pas de pénalité!

2 .: Pour la première fois, Hansa Rostock s’approche de la surface de réparation adverse sur le côté droit. De là, Korbinian Vollmann se déplace vers l’intérieur. Son flanc va alors un peu trop loin et tourne à gauche autour du poteau.

1.: Après 40 secondes, Jan Löhmannsröben le frappe simplement à environ 40 mètres. Cependant, complètement inoffensif. Le ballon passe juste au-delà du but.

1.: Coup d’envoi à Rostock.

Avant de commencer:

L’entraîneur de Türkgücü Alexander Schmidt a choisi cette équipe: Vollath – Park, Sorge, Berzel, Stangl – Erhardt – Gorzel, Sararer, Fischer – Boere, Sliskovic

Avant de commencer:

Les files d’attente sont là. Avec cette équipe, Hansa Rostock entre dans le match à domicile contre le Türkgücü Munich: Kolke – Neidhart, Riedel, Sonnenberg, Scherff – Löhmannsröben, Rother – Vollmann, Bahn, Litka – Verhoek.

Avant de commencer:

Hansa, en revanche, n’a remporté qu’un seul des cinq derniers matchs, samedi contre le Bayern II (2-0). Avant cela, il y avait trois nuls contre des équipes plus faibles (Kaiserslautern, Halle, Magdebourg) et la défaite amère contre le favori de la promotion, le Dynamo Dresden (1: 3) dans leur propre stade.

Avant de commencer:

Le duo de rêve composé de Sercan Sararer et Petar Sliskovic a fait une apparition contre les lions à 2-2 au stade Grünwalder. Le Turc a raccroché deux fois, Sliskovic a marqué deux fois pour égaliser. Le Croate mène la liste des buteurs avec confiance avec dix buts, tandis que Sararer est devant le buteur avec trois coups sûrs et dix passes directes.

Avant de commencer:

Celui qui gagne, reste au top – telle est la devise de ce jeu. Le nouveau venu Türkgücü peut sauter à la quatrième place avec une victoire, mais n’a récemment partagé les points que contre Sarrebruck et 1860 Munich.

Avant de commencer:

Bienvenue au match de rattrapage de la 9e journée entre Hansa Rostock et Türkgücü.

Hansa Rostock contre Türkgücü en direct à la télévision et en direct aujourd’hui

Le jeu sera en direct et exclusif à Magenta Sport transmis, il n’y a donc pas d’images animées à voir sur la télévision gratuite. Le service de streaming sera diffusé à partir de l’Ostseestadion à partir de 18h45.

Telekom-Les clients peuvent souscrire un abonnement gratuit d’un an, après quoi le service coûte 4,83 par mois. Qui n’est pas le client du Telekom vous pouvez choisir entre un abonnement mensuel (16,53 EUR par mois) et un abonnement annuel (9,70 EUR par mois).

3. Ligue: Le tableau après la 13e journée

Hansa peut sauter à la troisième place avec une victoire et laisser Verl, 1860 Munich et Ingolstadt derrière. Türkgücü pourrait au moins terminer quatrième avec trois points. Le nouveau venu n’a perdu qu’une seule fois en onze matchs, mais a déjà partagé les points six fois.