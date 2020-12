Test du casque ASTRO A20 Gen 2 – Ear Candy

Le matériel de nouvelle génération mérite des accessoires de nouvelle génération. ma Inexploré Le casque sans fil Gold était un véritable bourreau de travail pendant mes jours PlayStation 4, régulièrement utilisé pendant Monster Hunter: Monde et ESO sessions. Après des années de bons et loyaux services, il était temps pour une mise à niveau. Et quoi de mieux pour hériter de cette tache convoitée sur ma tête qu’une paire de cache-oreilles ASTRO Gaming? Le nouveau casque élégant A20 Gen 2 est compatible avec PlayStation 5, qui est maintenant ma console principale. Avec une solide réputation derrière la marque, qu’avais-je à perdre?

ASTRO A20 Gen 2 Review – En direct

La plupart du temps, je m’accroupis dans ma chaise préférée et je joue avec les haut-parleurs de ma télévision. Cela me permet de modifier mes paramètres de jeu pour mieux répondre à mes besoins. Parfois, je ne veux tout simplement pas écouter la radio du jeu et je veux diffuser ma playlist YouTube Music. Mais les moments où je veux bloquer le monde et sombrer dans une peau numérique? Facilement accompli avec un casque solide chargé et prêt à l’emploi.

Le tout premier jeu auquel j’ai joué avec le casque ASTRO A20 Gen 2 était Spirit of the North: édition améliorée. Bip bloops sacré, Batman! Choisir un jeu atmosphérique comme celui-ci n’était pas intentionnel. C’était cependant le meilleur moyen de se familiariser avec mon nouvel accessoire. J’ai été immédiatement surpris de voir à quel point tout était clair et réel. J’aurais juré que je sentais le vent sur mon dos alors que je sautais à travers les magnifiques champs d’Islande. Un niveau de clarté et de réalisme que vous n’obtenez pas tout à fait des haut-parleurs de télévision intégrés.

J’ai découvert à quel point l’audio en provenance d’eux est dynamique lorsque j’ai démarré ma perte de temps préférée. Super mutants à ma gauche, les gardiens de M. Gutsy à ma droite; localiser mes ennemis sans compter sur ma vue est si important. Avec du carburant brûlant dans mon oreille droite, j’ai entendu mon Heavy Rocket All Rise se balancer d’un casque à l’autre. Ma mâchoire tomba et les yeux s’ouvrirent. C’est comme ça que je devrais toujours jouer à des jeux.

Lorsque nous sommes pris dans une bonne conversation, personne ne veut la mettre en pause juste pour prendre une collation dans la cuisine. Je peux maintenant fouiller dans mon garde-manger et ne pas avoir à m’inquiéter que mes amis me coupent dessus. Les A20 Gen 2 ont une portée de 15 mètres. Un énorme pas en avant par rapport à mon ancien casque qui devenait saccadé à environ 10 mètres environ. (Note de l’éditeur: soit environ 50 pieds et 33 pieds respectivement.) Il a également très bien résisté lorsque je faisais les allers-retours dans la pièce en l’utilisant sur une discussion Discord. Je suis ravi d’avoir une meilleure option pour les chats PlayStation et PC.

Le bras de microphone flip to talk est vraiment impressionnant. La facilité de couper le son simplement en soulevant le bras est si pratique. Mon seul problème est de ne pas oublier de vérifier mon contrôleur PS5 pour m’assurer qu’il est également réactivé. Rien de tel que d’avoir une conversation à sens unique avec un ami qui ne peut pas vous entendre pendant cinq minutes car le voyant orange est toujours allumé. En comparant la sortie audio à l’utilisation de mon Blue Yeti, ma voix n’est pas aussi claire, mais il semble qu’il y ait moins d’électricité statique que mon ancien casque PS4 semblait en produire.

ASTRO A20 Gen 2 Review – Les sessions de la liberté

Je fais partie de ces personnes qui ne peuvent pas utiliser d’écouteurs. En partie parce qu’ils refusent de rester dans mes oreilles, en partie parce qu’ils me donnent l’impression de me noyer. Un casque sur l’oreille est ma solution préférée. Avec le casque Gold Wireless, il y avait un peu trop de place pour mes minuscules instruments de récupération sonore. Ils bougeaient un peu et je devais arrêter et repositionner le casque. Les coussinets d’oreille de l’A20 Gen 2 sont un peu plus ajustés, ce qui signifie moins de glissement. Non seulement les cache-oreilles sont meilleurs pour moi, mais le poids total du casque est beaucoup plus léger que mon ancien. Des matériaux plus légers signifient que je peux le porter plus longtemps et ne pas avoir l’impression que ma tête est vraiment à l’intérieur de mon casque Power Armor.

L’un des avantages de ce casque est qu’il est compatible avec la PlayStation 4 et la PlayStation 5. Insérez l’émetteur USB dans l’un ou l’autre système pour un plug and play facile. Si vous utilisez les deux (ou plusieurs) systèmes PlayStation, vous pouvez choisir un deuxième émetteur. Je me penche pour en attraper un autre pour moi-même. J’ai tendance à passer d’une pièce à une autre lorsque je travaille sur mes critiques pour PSLS. Tout installer dans une pièce et oublier l’émetteur dans l’autre pièce peut être une vraie douleur. Un supplément de 20 $ semble être un bon achat pour quelqu’un comme moi.

La longévité est le nom du jeu. À quoi sert un casque confortable si le bip révélateur se produit quelques heures seulement? Le casque A20 Gen 2 offre une autonomie assez décente d’environ 15 heures. Je n’ai pas sorti le chronomètre, mais je pense que je me suis peut-être rapproché de la barre des 18 heures de ma première charge. Ce n’était pas 18 heures en continu (mon casque n’est pas arrivé à temps pour mon marathon Extra Life); ce temps s’est étalé sur environ cinq ou six jours, y compris une conversation Discord de trois heures depuis mon ordinateur portable. Si vous vous trouvez dans une situation difficile, ASTRO inclut un câble USB 2.0 vers C de 5 pieds dans la boîte.

Je n’ai qu’un seul problème en ce qui concerne la batterie de l’A20 Gen 2. Il ne semble pas y avoir de moyen de savoir quand le casque est complètement chargé. Sur tous les autres écouteurs que j’ai possédés, le voyant du casque s’éteint lorsque la capacité est maximale. Les deux fois maintenant que le casque avait besoin de jus, je les ai laissés branchés pendant la nuit et j’ai trouvé la lumière toujours allumée le matin. Frustrant, certes, mais pas la fin du monde.

Est-ce que je recommanderais le casque ASTRO A20 Gen 2? En un battement de coeur. Je n’ai pas expérimenté un son aussi net depuis longtemps. Associez cela au fait que je peux facilement le porter pendant des heures et n’avoir aucun inconfort. Ce casque est un gagnant clair. Que vous soyez un streamer en herbe, que vous débutiez une carrière de joueur professionnel ou simplement quelqu’un qui préfère que l’audio soit diffusé directement dans vos oreilles, le casque PlayStation A20 Gen 2 est fait pour vous.

Unité d’examen Astro A20 Gen 2 fournie par Astro Gaming. Pour plus d’informations, veuillez lire notre politique de révision.