Satan et 2020 sont un «  match fait en enfer  » dans la publicité Match.com de Taylor Swift et Ryan Reynolds (vidéo)

Satan et 2020 se marient parfaitement dans une nouvelle publicité pour le site de rencontres Match.com, le résultat d’une collaboration unique entre l’acteur Ryan Reynolds et l’artiste pop Taylor Swift.

De la société de production Maximum Effort de Reynolds, la publicité se déroule comme n’importe quelle autre date d’application entre deux personnes qui se sont entendues tout de suite – sauf que ces personnes sont le diable lui-même et l’année dans laquelle nous vivons actuellement, si cela a pris la forme d’une petite femme brune avec des reflets adultes et un goût pour l’athlétisme.

Ensemble, ils se prélassent dans l’effondrement lent de la société, volent du papier toilette dans les toilettes publiques, regardent des films dans un théâtre vide et profitent de tout le plaisir d’un stade de football déserté dans l’Amérique ravagée par la pandémie.

Leur bande originale est «Love Story» de Taylor Swift en 2008. Vous connaissez celui-là – il commence comme «nous étions tous les deux jeunes quand je vous ai vu pour la première fois» et suit l’histoire d’un Roméo et Juliette des temps modernes s’ils vivaient dans une petite ville et obtenaient miraculeusement la permission de son père de se marier. Mais cet enregistrement ne ressemble pas exactement à celui que nous entendons à la radio depuis 12 ans.

C’est la première chanson de beaucoup que Swift a promis de réenregistrer dans le cadre de sa bataille en cours avec Scooter Braun, qui a acheté le catalogue Big Machine de Swift en juin 2019. En commençant par «Love Story», la méga-star coupe de nouvelles versions de tous de ses cinq premiers albums.

«D’accord, alors que mes nouveaux enregistrements ne sont PAS terminés, mon ami @VancityReynolds m’a demandé s’il pouvait en utiliser un extrait pour une publicité LOL qu’il a écrite alors… voici un aperçu de Love Story! Travailler dur pour vous faire parvenir la musique bientôt !! » Rapide tweeté mercredi.

Pour sa part, Reynolds a tweeté: «Un match fait en enfer est toujours un

@rencontre. »

Regardez la publicité effrontée ci-dessous.