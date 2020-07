Google Pixel 5 et Pixel 5 XL: tout ce que nous savons jusqu’à présent (mise à jour: 8 juillet)

Crédit: Jimmy Westenberg / Autorité Android

Mise à jour, 8 juillet 2020 (12 h 25 HE): Nous avons ajouté des informations sur les rendus qui ont fuité pour Google Pixel 5 et Pixel 5 XL. Cependant, ne vous excitez pas trop, car nous ne savons pas trop si les rendus sont exacts.

Article original: Traditionnellement, Google lance sa gamme phare de smartphones Pixel à l’automne. La pandémie de COVID-19 a jusqu’à présent provoqué un certain nombre de changements dans l’industrie, nous ne savons donc pas si ce sera la fenêtre de lancement cette année. Cependant, nous pouvons être relativement assurés qu’un Google Pixel 5 sera bientôt disponible!

Bien que nous soyons à des mois de la date de sortie supposée de Pixel 5, nous avons pensé que nous allions dresser un tour d’horizon des rumeurs. Nous n’avons que quelques détails à faire pour l’instant, mais nous en savons assez pour commencer à construire une image de ce à quoi s’attendre.

Nous pouvons également assumer beaucoup de choses sur les différentes fonctionnalités des appareils en fonction de l’historique de la ligne Pixel. Certaines choses seront toujours prévisibles.

Ci-dessous, vous trouverez tout ce que nous savons jusqu’à présent sur Google Pixel 5 et Google Pixel 5 XL! Assurez-vous de mettre cette page en signet et de la visiter souvent afin de toujours être au courant des dernières nouvelles.

Quand sortira le Google Pixel 5?

Crédit: Jimmy Westenberg / Autorité Android

Depuis 2016, la ligne Pixel a suivi un schéma de dénomination très délibéré et fiable. En tant que tel, nous pouvons être presque assurés que les téléphones seront appelés Google Pixel 5 et Google Pixel 5 XL.

Cependant, il pourrait y avoir quelques changements en magasin pour les pixels de cette année en ce qui concerne les spécifications et la conception (plus à ce sujet un peu). Ces changements pourraient pousser Google à modifier légèrement le schéma de dénomination cette année. Nous n’avons aucune information pour confirmer ou infirmer cela, pour être clair. Mais en 2020, plus que toute autre année, la possibilité d’un changement de nom est là.

En ce qui concerne la date de sortie de Google Pixel 5, chaque Pixel phare a atterri en octobre, il est donc raisonnable de s’attendre à ce que le Google Pixel 5 atterrisse au début ou à la mi-octobre 2020. La pandémie COVID-19 a fait des ravages sur les calendriers de sortie, cependant, cela pourrait ne pas arriver cette année. Par exemple, le calendrier de sortie de Google Pixel 4a a été radicalement modifié par la pandémie (il n’est toujours pas encore sorti!).

Octobre est cependant le mois d’or des lancements de smartphones, en raison de sa proximité avec la saison des achats des Fêtes. En tant que tel, il est très probable que nous verrons le Google Pixel 5 en octobre, ainsi que d’autres produits phares de OnePlus, Huawei, etc.

Rumeurs sur Google Pixel 5: Conception

Crédit: Oliver Cragg / Autorité Android

L’année dernière, Google a changé radicalement la conception globale de ses téléphones phares Pixel. Avec Google Pixel 4 et Pixel 4 XL, Google a changé la forme des téléphones, supprimé le capteur d’empreintes digitales monté à l’arrière, complètement révisé le module de l’appareil photo et annulé ses modifications d’affichage par rapport à la ligne Pixel 3. Ce fut un grand changement!

Naturellement, il est logique de penser que le Google Pixel 5 ne sera qu’une version mise à jour du Pixel 4. Cela pourrait ne pas être le cas cependant, car une récente fuite d’informations en coulisses a révélé que les principaux acteurs de l’équipe Pixel ont été déçus par le Pixel 4 avant même qu’il ne touche les étagères des magasins.

Dans cet esprit, le Google Pixel 5 pourrait être très différent du Pixel 4. Jusqu’à présent, nous avons vu un haut-parleur sortir certains rendus de ce à quoi la série Pixel 5 pourrait ressembler. Cependant, le leaker a une réputation encore non prouvée, et certains autres fuites plus notables disent que ces rendus ne sont probablement pas exacts.

Quoi qu’il en soit, vous trouverez ci-dessous les rendus de Pixel 5 divulgués. Vous pouvez voir le rendu du Pixel 5 XL qui a fuit ici, mais ils montrent plus du même design:

De toute évidence, les rendus ci-dessus suggèrent quelques changements massifs possibles pour la ligne phare Pixel. Le retour potentiel du capteur d’empreintes digitales monté à l’arrière serait un grand changement, car cela signifierait essentiellement que l’expérience Motion Sense de Google serait un échec. Cela rendrait également la gamme Pixel moins d’une série phare et plus d’une série de milieu de gamme gonflée, ce qui changerait considérablement la position de Google dans l’industrie.

Comme nous l’avons dit, nous ne sommes pas totalement vendus sur ces fuites, mais ce sont les meilleurs que nous ayons obtenus jusqu’à présent. Restez à l’écoute car nous verrons probablement des rendus de fuite d’autres fuites bientôt.

Et le processeur?

Crédit: Kris Carlon / Autorité Android

Chaque téléphone phare de Pixel a deux choses: le dernier processeur Qualcomm série 800 et la dernière version d’Android. Bien que nous soyons certains que Google Pixel 5 atterrira avec Android 11, nous devenons de plus en plus sceptiques quant au fait qu’il aura le produit phare Qualcomm de cette année, le Snapdragon 865.

Plusieurs fuites de Google Pixel 5 suggèrent que le téléphone sera doté d’un processeur plus milieu de gamme. En ce moment, notre meilleure supposition est que le Snapdragon 765, 765G ou 768G pourrait être ce qui alimente la gamme Pixel 5.

À ce stade, nous sommes presque certains que la gamme Pixel 5 comportera des processeurs de milieu de gamme, mais cela pourrait être bon pour votre portefeuille.

Pourquoi Google apporterait-il ce changement? La raison la plus probable à laquelle nous pouvons penser est le coût. Un téléphone Pixel complet avec un Snapdragon 865 devrait commencer à 1000 $, tout comme la gamme Samsung Galaxy S20. Même si Google réduisait un tas de virages, il ne serait probablement en mesure de ramener le prix d’entrée à 899 $, le prix de départ pour un OnePlus 8 Pro.

Cependant, si Google choisit le Snapdragon 768G à la place, par exemple, il pourrait réduire les coûts tout en offrant une puissance de traitement plus que capable et une compatibilité 5G. Cela rendrait également les téléphones Pixel attrayants pour les consommateurs soucieux de leur argent qui compareraient favorablement le prix de Google Pixel 5 à la gamme Galaxy S20.

Si vous vous demandez comment quelque chose comme le Snapdragon 765G se comparerait au Snapdragon 865, ne vous inquiétez pas: nous avons ce qu’il vous faut.

Google Pixel 5: autres spécifications

Crédit: Oliver Cragg / Autorité Android

En dehors du processeur, cependant, nous pouvons être relativement certains que Google ne rétrogradera pas les autres spécifications établies des téléphones Pixel. Cela signifie que vous pouvez vous attendre en toute sécurité à au moins 6 Go de RAM, au moins 64 Go de stockage, au moins une caméra arrière à double objectif, une charge sans fil, un indice de protection IP68, etc.

Il est également prudent de supposer que la capacité de la batterie du Google Pixel 5 et du Google Pixel 5 XL augmentera, espérons-le d’une marge importante. Le drame en coulisses susmentionné de l’équipe Pixel suggère fortement que la durée de vie de la batterie du Pixel 4 était un sujet controversé, ce qui nous porte à croire que des batteries beaucoup plus grandes sont en route. À ce stade, si Google ne le fait pas, il pourrait aussi bien suspendre la ligne Pixel pour qu’elle sèche.

Prix ​​et disponibilité

Crédit: Kris Carlon / Autorité Android

Nous avons en fait un élément de preuve très solide pour soutenir l’idée que le Google Pixel 5 reviendra à certains prix de Pixel à l’ancienne. Un sondage Google cherchant à savoir quels hypothétiques répondeurs de téléphones Pixel achèteraient fortement suggère que Google envisage de vendre le Pixel 5 pour 699 $ comme prix de départ.

Si cela se produisait, le Pixel 5 ne coûterait que 50 $ de plus que le téléphone Google Pixel original de 2016, qui a commencé à 649 $. Ce serait sans aucun doute une excellente nouvelle pour les fans de Pixel.

En ce qui concerne la disponibilité, cela dépend de ce que Google a en tête pour les fonctionnalités du Google Pixel 5. Si Google s’en tient au système radar Motion Sense à l’avant de la gamme Pixel 4, cela signifierait très probablement que l’Inde, une fois encore une fois, ne voyez pas le Pixel 5. Si Google abandonne Motion Sense, il est possible que la plupart des principaux marchés du monde entier puissent acheter le nouveau Pixel.

Malheureusement, Google a une histoire médiocre en ce qui concerne la grande disponibilité de ses téléphones, même sans Motion Sense comme obstacle. Il est raisonnable de s’attendre, aussi regrettable soit-il, à ce qu’un déploiement mondial complet au niveau de Samsung ou d’Apple ne soit probablement pas dans les cartes de la gamme Pixel 5.

Assurez-vous de mettre en signet cette page des dernières rumeurs de Google Pixel 5 afin que vous puissiez toujours rester à jour!