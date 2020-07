Beatriz Pérez Aranda allume à nouveau TVE dans une réaction surréaliste en direct

S’il y a un présentateur des services d’information de TVE qui ne passe certainement pas inaperçu, c’est bien Beatriz Pérez Aranda. Le journaliste a joué dans d’innombrables moments qui sont rapidement devenus viraux et il semble que pour tout le monde, il est impossible de l’oublier « ça va comme un concombre » ou « le tromblon » de Jack White, qui a fait place au direct. Eh bien, après un moment où l’on a peu parlé d’elle, elle est redevenue le protagoniste en raison d’une nouvelle erreur en direct.

Beatriz Pérez Aranda

De nombreux téléspectateurs ont pu voir le moment en direct, tandis que d’autres étaient sûrs d’en entendre parler par «Zapeando», comme il a été commenté au format Globomedia pour laSexta. Dans les images controversées nous avons vu Pérez Aranda céder la place à des informations dans lesquelles il parlait des mesures prises après la crise des coronavirus en ce qui concerne les transports. « La modification du décret de nouvelle normalité apporte également de nouvelles mesures liées aux transports. Dans les gares routières de Castilla-La Mancha, en plus de l’utilisation obligatoire d’un masque … », Le journaliste disait quand il était complètement silencieux et avec un regard d’impact.

Après quelques minutes totalement choqué par quelque chose que nous ne pouvions pas voir de la maison, elle a continué à lire le « cue » pendant que nous pouvions voir à l’écran des images liées à l’actualité Je comptais. Une réaction surprenante et qui est peut-être venue de quelque chose qui s’est passé sur le plateau ou qu’elle a entendu de son oreillette mais qui n’a pas été capté par les caméras en direct. Bref, un moment surréaliste et amusant plus que rejoint tous ceux accumulés et le journaliste bien connu qui malgré ces erreurs Il fait un très bon travail devant le journal télévisé des 24 Heures de Channel.

Commentaires sur «Zapaando»

Le sujet a fait l’objet de commentaires sur le tournage de ‘Zapeando’ ce mardi 7 juillet. Miki Nadal, par exemple, a plaisanté avec le sujet et après avoir imité le journaliste, a déclaré que « Il a le même visage que lorsque vous vous levez et vous asseyez sur le lit en regardant un coin de la pièce. » Pour sa part, Anna Simon, présentatrice de l’espace Atresmedia en été, se demandait « Mais qu’est-ce qui lui est arrivé? » « Je pense que dans le signal il lit quelque chose qu’il n’avait pas à lire », a répondu Cristina Pedroche, tandis que Lorena Castell a présenté une théorie similaire. Que se passerait-il vraiment alors avec Pérez Aranda?